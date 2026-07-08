Cote d'Ivoire: La société Filtisac S.A réduit de 14% son résultat net déficitaire au premier trimestre 2026.

A l'issue du premier trimestre 2026, la société ivoirienne Filatures Tissage Sac (Filtisac) S.A, a réduit de 14% son résultat net déficitaire par rapport au premier trimestre 2025.

Selon le rapport d'activité au 31 mars 2026 établi par la direction de cette société, ce résultat net dégage un solde déficitaire de -154 millions de FCFA contre un solde déficitaire-179 millions de FCFA au premier trimestre 2025.

Quant au chiffre d'affaires, il s'est situé à 9 milliards de FCFA contre 6 milliards de FCFA au 31 mars 2025. « La forte demande d'emballages pour le cacao a contribué à cette performance », a laissé entendre la direction de l'entreprise. Elle avance toutefois que la rareté de la matière première et la mesure d'interdiction de son exportation par le seul pays exportateur combinée à la crise au Moyen-Orient, impacte négativement le coût des intrants et celui du fret maritime. Selon toujours les responsables de la société, Filtisac a, dans ces conditions extrêmes réussi à honorer les besoins de ses clients.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation est devenu excédentaire avec une réalisation de +75 millions de FCFA contre une réalisation déficitaire de -78 millions de FCFA au 31 mars 2025.

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« Ce résultat positif est soutenu par une stricte maîtrise des charges opérationnelles malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement » a souligné la direction de la Filtisac.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s'est amélioré de 17%, en passant de -144 millions de FCFA au premier trimestre 2025 à -119 millions de FCFA à la même période de 2026.

Sur les perspectives de leur société, les responsables de Filtisac estiment que l'exercice en cours bénéficie d'une dynamique favorable. « Il appartient à Filtisac de continuer à mitiger les conséquences des crises politiques et sécuritaires mondiales sur la chaîne de valeur », soulignent-ils.