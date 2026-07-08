Sénégal: Les prix de la production industrielle reculent de 0,3% sur un mois

8 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne dans sa dernière publication « Indice Des Prix De Production Industrielle (IPPI)- Flash Mai 2026 » que l'activité industrielle est marquée, en mai 2026, par une diminution de 0,3% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois d'avril.

Cette évolution résulte de la baisse des prix des produits manufacturés (-1,6%) sur la période, porté principalement par le recul des prix des produits chimiques, pharmaceutiques, du travail du caoutchouc et du plastique (-5,3%). Cependant, les prix des produits des industries extractives se bonifient de 1,6%, en relation avec l'accroissement des cours du pétrole brut (+2,9%).

Quant aux prix de l'électricité, gaz et eau, ainsi que ceux des produits des industries environnementales, ils sont restés stables sur la période sous revue. En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton se relèvent de 9,1% en mai 2026, sous l'effet, principalement, du renchérissement des produits des industries extractives (+23,9%).

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Sur les cinq premiers mois de 2026, les prix de production industrielle se renforcent, également, de 4,5% comparativement à leurs niveaux à la période correspondante de 2025. S'agissant de l'égrenage de coton, les prix diminuent légèrement de 0,6% en variation mensuelle. Ils reculent également de 10,4% en variation annuelle et de 12,0% en cumul sur les cinq premiers mois de 2026.

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