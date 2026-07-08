Sénégal: Tivaouane - 40 enfants opérés gratuitement de malformation à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh

L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane abrite un camp d'opération chirurgicale, destiné aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer la prise médicale. Ce camp, initié par Dr. Amina Rassoul Niang, chirurgienne pédiatre de l'hôpital Mame Abdou, qui a démarré ce mardi 7 juillet, va durer 4 jours.

Chirurgienne pédiatre à l'hôpital Mame Abdou de Tivaouane, Dr. Amina Rassoul Niang, a initié un camp d'opération chirurgicale, destiné aux enfants. Elle est appuyée par la société sénégalaise de chirurgie dont le professeur Oumar Ndiour, venu de Dakar, avec d'autre chirurgiens. Sur le plan technique et financier, l'initiative est soutenue par la structure « chaine de l'espoir basée en France entre autres bonnes volontés.

Selon le directeur de l'hôpital, Dr. Yoro Diagne, 40 patients, de 0 à 15 ans, qui avaient déjà fait les consultations à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et dont les parents n'ont pas les moyens de payer l'opération chirurgicale de leur enfant, sont les bénéficiaires de camp.

A en croire le Dr. Amina Rassoul Niang, plusieurs types de maladies seront opérées durant ces 4 jours de bienfaisance dont des hernies, des cas de cryptorchide, de hypospadias et des malformations anorectales.

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Selon le docteur Yoro Diagne, ce camp est une première à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane et la structure sanitaire va essayer de pérenniser une telle initiative pour permettre aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de retrouver l'espoir.