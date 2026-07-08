Afrique: Maroc - La rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux

Le Ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, dément catégoriquement les allégations selon lesquelles il aurait déclaré que « le Maroc ne représente pas l'Afrique » et annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces fausses informations.

Les réseaux sociaux s'enflamment. Des pages, des médias, des influenceurs relaient une information choc : le ministre marocain des Sports aurait déclaré que « le Maroc ne représente pas l'Afrique ». La polémique enfle. Les commentaires fusent. Mais voilà : tout est faux.

Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, n'a jamais prononcé ces mots. Il n'a accordé aucune interview sur ce sujet. Les déclarations qui circulent sont intégralement fabriquées.

Dans un démenti officiel, le ministre affirme sa fierté d'appartenir au continent africain et rappelle que les liens du Maroc avec l'Afrique sont « un pilier fondamental » de la politique du Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI. Il se réserve même le droit d'engager des poursuites contre les diffuseurs de ces mensonges.

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Mais comment une telle rumeur a-t-elle pu naître ? Qui cherche à nuire ? Et pourquoi ce sujet est-il si sensible ? Plongée dans une affaire qui mêle désinformation, politique et identité.

Une rumeur qui enflamme la toile

Tout commence par des publications sur les réseaux sociaux. Des pages, des comptes, des médias en ligne affirment que Mohamed Saad Berrada, ministre marocain des Sports, aurait tenu des propos fracassants : « le Maroc ne représente pas l'Afrique », « l'équipe nationale de football représente uniquement le Maroc, et non l'Afrique », ou encore « le Maroc n'a pas besoin du soutien de l'Afrique ».

Ces déclarations, si elles avaient été authentiques, auraient constitué une rupture majeure avec la position officielle du Royaume. Le Maroc, sous le règne de Mohammed VI, mène une politique active de retour vers l'Afrique, avec des investissements massifs, des accords de coopération et un soutien affirmé aux causes continentales.

La rumeur a vite fait le tour du web. Des commentaires indignés, des appels au boycott, des remises en question de la politique africaine du Maroc ont émergé. Certains y ont vu une trahison, d'autres une clarification maladroite.

Le démenti : Une mise au point ferme et sans appel

Face à l'ampleur de la polémique, Mohamed Saad Berrada a réagi rapidement. Dans un communiqué officiel, il dément catégoriquement toutes ces allégations.

Le ministre affirme :

1. Qu'il n'a fait aucune déclaration à quelque média que ce soit sur ce sujet.

2. Que les propos qui lui sont attribués sont « entièrement fabriqués » et ne reflètent ni sa position ni celle du Royaume.

3. Que le Maroc est fier de son identité africaine et que les liens historiques, humains et culturels avec le continent sont un pilier fondamental de la politique du Royaume.

4. Qu'il se réserve le droit d'engager des poursuites contre les personnes diffusant ces fausses informations.

Ce démenti, clair et ferme, vise à couper court à la désinformation et à rétablir la vérité.

Une tentative de déstabilisation ?

Cette affaire soulève plusieurs questions. Qui a intérêt à propager de telles rumeurs ? S'agit-il d'une simple maladresse, d'un canular, ou d'une opération de déstabilisation plus organisée ?

Plusieurs hypothèses sont envisageables :

- Une manipulation politique : Certains pourraient chercher à affaiblir la position du Maroc sur la scène africaine en le présentant comme un pays qui se désolidarise du continent.

- Un fake viral : La rapidité avec laquelle les réseaux sociaux amplifient les informations, vraies ou fausses, peut transformer une simple rumeur en phénomène mondial.

- Une concurrence médiatique : Des médias peu scrupuleux pourraient avoir exagéré ou inventé des propos pour attirer des clics.

- Une confusion : Il est possible que des propos tenus dans un autre contexte aient été déformés.

Quoi qu'il en soit, le ministre a choisi la réponse judiciaire, signe que l'affaire est prise très au sérieux.

La position du Maroc : Un ancrage africain assumé

Le démenti de Mohamed Saad Berrada s'inscrit dans la continuité de la politique africaine du Maroc. Depuis son retour à l'Union africaine en 2017, le Royaume multiplie les initiatives sur le continent :

- Investissements économiques : Le Maroc est devenu l'un des premiers investisseurs africains, avec des projets dans les infrastructures, les banques, les télécommunications et l'énergie.

- Coopération diplomatique : Le Maroc entretient des relations étroites avec de nombreux pays africains, y compris des nations d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est.

- Rayonnement culturel et religieux : Le Maroc est un acteur majeur du dialogue interreligieux et de la promotion de l'islam modéré en Afrique.

- Soutien au développement : Le Royaume finance des projets de développement dans plusieurs pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.

Le Roi Mohammed VI a fait de l'Afrique une priorité de son règne. Ses nombreux déplacements sur le continent, ses discours et ses initiatives en témoignent.

Entre indignation et soutien

Les réactions à cette affaire ont été vives. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont exprimé leur colère avant même le démenti, certains allant jusqu'à remettre en cause la politique africaine du Maroc.

Après le démenti, les réactions ont évolué. Beaucoup ont salué la réactivité du ministre et ont dénoncé la désinformation. D'autres ont appelé à la prudence et à la vérification des sources avant de partager des informations.

Des voix se sont également élevées pour rappeler l'importance de l'unité africaine et la nécessité de lutter contre les fake news, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les relations entre les pays.

La réponse judiciaire : Un signal fort

En annonçant son intention d'engager des poursuites, Mohamed Saad Berrada envoie un message clair : la désinformation a un coût. Cette décision pourrait dissuader d'autres personnes ou médias de propager de fausses informations à l'avenir.

Au Maroc, la lutte contre les fake news est devenue une priorité. Les autorités ont renforcé les dispositifs de contrôle et encouragé les citoyens à vérifier l'authenticité des informations avant de les partager.