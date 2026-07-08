Tunisie: CA - L'équipe a repris les entrainements - Pour bien poser les bases

La préparation d'avant-saison pour bâtir les fondations physiques, techniques et tactiques de l'exercice...

Pour le détenteur du trophée de champion de Tunisie, la trêve estivale a marqué une véritable coupure pour recharger les batteries, tant sur le plan physique que mental.

Après une saison haletante jusqu'au bout, le Club Africain de Faouzi Benzarti a ainsi repris le chemin des entraînements; il y a une semaine au Parc A, et a, dans la foulée, débuté lundi son premier stage estival avec un rassemblement à Gammarth jusqu'au 12 juillet. Par la suite, le second stage bloqué est prévu en fin de mois à Ain Draham, là où le travail devrait s'accélérer avec une montée en régime du groupe qui devra être parfaitement dosée.

En clair, à cette période précise, la préparation physique battra son plein et combinera endurance, renforcement au poids du corps, puissance aérobie, et ce, tout en maintenant des séances de prévention. Toujours dans la perspective du rassemblement de Ain Draham, outre le travail d'endurance, avec la réintroduction des exercices avec ballon, le CA ponctuera son séjour au nord-ouest du pays par deux tests, face respectivement au Stade Tunisien et Al Hazem d'Arabie saoudite (qui pourrait cependant croiser le CA à Radès).

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Une moyenne d'âge qui baisse sensiblement

Pour son premier rassemblement, dans la station balnéaire de la banlieue nord, coach Faouzi Benzarti a convoqué quelques jeunes pépites qui se sont distinguées la saison écoulée, outre d'autres déjà intégrés dans le moule du groupe, même s'ils n'ont pas bénéficié de temps de jeu jusque-là.

Pour rappel, il s'agit du défenseur axial Ammar Abdelhak (natif de 2007), l'axial Rayan Zouabi (natif de 2007), le piston Hamza Laâbidi (natif de 2006), le milieu défensif Youssef Mrad (natif de 2007), le milieu offensif Rayan Jebali (natif de 2005), ainsi que les deux ailiers gauches, Rayan Tatango (natif de 2007) et Fadi Tayachi (natif de 2008).

Aux côtés du prometteur milieu burkinabé Alain Kanté (19 ans), le relayeur Mohamed Sadok Mahmoud (20 ans), le milieu offensif Mohamed Amine Khadhraoui (22 ans), de retour de prêt de l'ASG, l'ailier gauche libyen Fahd Mesmari (22 ans) et l'avant-centre Sadok Kadida (22 ans) pour ne citer que ceux-là, avec les jeunes promus, cités ci-haut, la moyenne d'âge du CA devrait sensiblement baisser.

Ce qui est forcément à saluer. Reste maintenant de se donner le temps qu'il convient pour créer un savant dosage, un brassage intelligent entre apprentis et les cadres que sont Firas Chawat, Ghaith Zaalouni, Hamza Ben Abda, Houssem Ben Ali, Hamza Khadhraoui, Aymen Harzi et les autres.

Un mercato animé, mais discret

Volet contours de cette fenêtre du marché estival clubiste à présent, si les rumeurs du mercato atteignent généralement leur pic d'intensité à cette période précise, certains noms circulent dans la sphère clubiste alors que d'autres noms reviennent avec insistance. Là, après le recrutement de l'axial Yassine Meriah pour deux ans, le profil du demi défensif Cedric Gbo, 23 ans, intéresserait le CA, au même titre que celui de l'attaquant d'Ezzamalek, Jaffeli, s'il résilie son engagement, alors que dans le même temps, Seif Jaziri serait lui aussi sur les tablettes clubistes (là aussi, s'il rompt son contrat avec les Cairotes d'Ezzamalek). Moataz Zaddem, ex-milieu de l'EST et de l'ESS, est clubiste pour sa part.

Aussi, le CA n'aurait pas renoncé à recruter le milieu des Bleus, Haikel Chikhaoui, alors que le demi axial Firas Sakouhi, désormais libre de droit après la fin de bail avec le CSS, serait en négociations avec le board clubiste. Toujours volet pistes qui seraient sondées par le CA, pour remplacer Oussema Shili, parti à Al Khaldiya du Bahreïn, le latéral gauche Azmi Ghouma, libre de droit après une expérience à Pharco d'Egypte, et son alter ego Ghofrane Nawali auraient été approchés par les recruteurs clubistes. Enfin, pour clore ce tour d'horizon de l'actualité clubiste, notons que le Nacional Madera du Portugal va débloquer incessamment un million de dinars au profit du CA.

Cette somme correspond à la prime de formation de Chiheb Laâbidi qui avait rejoint le club portugais le 4 septembre 2024 en tant qu'agent libre de droit