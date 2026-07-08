Egypte: Mondial 2026 - L'Argentine renverse le pays dans un scénario fou et file en quarts de finale

L'Argentine a signé un incroyable retournement de situation face à l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Menée 2-0 jusqu'à la 79e minute, la sélection argentine a finalement renversé les Pharaons pour s'imposer (3-2) au terme d'un match spectaculaire et valider son billet pour les quarts de finale.

Longtemps malmenée, l'Albiceleste a été proche d'une élimination historique avant de trouver les ressources nécessaires dans les dernières minutes. Les buts argentins ont été inscrits par Cristian Romero (79e), Lionel Messi (83e) et Enzo Fernández dans le temps additionnel (93e).

L'Égypte frappe deux fois et croit à l'exploit

Les Pharaons avaient pourtant réalisé une entame parfaite. Yasser Ibrahim a ouvert le score dès la 15e minute, mettant l'Argentine sous pression et donnant un avantage précieux à son équipe.

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Au retour des vestiaires, l'Égypte a continué à inquiéter les champions du monde en titre. Mohamed Salah a même cru inscrire le troisième but égyptien, mais sa réalisation a finalement été annulée.

Les Égyptiens ont ensuite creusé l'écart grâce à Mostafa Zico, auteur du deuxième but à la 67e minute. À ce moment-là, l'exploit semblait à portée de main pour les Pharaons.

Messi manque un penalty, puis l'Argentine renverse la situation

L'Argentine a également manqué une occasion en or de revenir dans le match lorsque Lionel Messi n'a pas réussi à transformer un penalty. Un coup dur pour l'Albiceleste, qui semblait alors proche d'une sortie prématurée du tournoi.

Mais les hommes de Lionel Scaloni n'ont jamais abandonné. Dans les dernières minutes, ils ont déclenché une remontée spectaculaire.

Cristian Romero a relancé l'Argentine à la 79e minute avant que Lionel Messi n'égalise quatre minutes plus tard (83e). Dans une fin de match complètement folle, Enzo Fernández a offert la qualification aux siens en inscrivant le troisième but argentin à la 93e minute.

Après avoir longtemps cru à une qualification historique, l'Égypte quitte finalement la compétition avec les honneurs. Les Pharaons ont livré une prestation remarquable face à l'un des favoris du tournoi, mais ont été rattrapés par l'expérience et la force mentale de l'Argentine dans les moments décisifs.

De son côté, l'Argentine poursuit son parcours au Mondial 2026 et reste en course pour conserver son titre mondial.