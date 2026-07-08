Tunisie: La Présidence du gouvernement annonce une série de nominations au Tribunal Administratif

La Présidence du gouvernement a annoncé, mardi 7 juillet 2026, une série de décisions portant nomination de cadres et attribution de nouvelles fonctions au sein du secrétariat général du Tribunal Administratif.

Ces décisions prévoient notamment la nomination de Mme Leïla Afrini, administratrice principale du greffe du Tribunal, au poste de directrice du greffe des chambres de première instance et d'appel.

M. Mohamed Mohamedi, administrateur conseiller, a été chargé de diriger les services des relations publiques, de la coopération internationale et de l'administration électronique.

Par ailleurs, Mme Meriem Yahiaoui a été désignée à la tête du service chargé de l'organisation de l'accueil des justiciables, tandis que M. Jamel Yakouri a été nommé responsable du service des bâtiments, des achats et de l'approvisionnement.

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Sept cadres promus au grade d'administrateur principal du greffe

Outre ces nouvelles affectations, les décisions gouvernementales ont également porté sur la promotion de sept conseillers relevant du corps des administrateurs, qui ont été nommés au grade d'administrateur principal du greffe de la Cour.

Il s'agit de Moez Khemassi, Amira Daghari, Marouane Joudi, Belkacem Bouikri, Adnane Nasraoui, Nafissa Ksouri et Asma Ben Abd Ennabi.

Ces nominations et promotions visent à renforcer l'organisation administrative du Tribunal Administratif, à consolider ses structures internes et à soutenir l'efficacité de ses différents services.