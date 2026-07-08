Cote d'Ivoire: Gouvernance mondiale de l'IA - Le pays fait entendre sa voix à Genève grâce à l'ARTCI

La Côte d'Ivoire renforce son positionnement dans les grands débats internationaux sur l'intelligence artificielle (IA).

À l'occasion de la première édition du Dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, tenue les 6 et 7 juillet 2026 à Genève, en Suisse, une importante délégation ivoirienne, conduite par le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a pris une part active aux travaux.

Aux côtés du ministre, le président du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI), Roger Félix Adom, a représenté l'institution, témoignant de l'engagement du pays en faveur d'une gouvernance responsable, inclusive et éthique de l'IA.

Lors de cette rencontre de haut niveau, initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre Djibril Ouattara a porté la voix de la Côte d'Ivoire à travers une déclaration officielle intitulée : « Exploiter les avantages de l'IA pour tous grâce à des approches inclusives et interopérables ». Cette intervention a mis en avant la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir une intelligence artificielle accessible à tous, au service du développement économique et social.

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L'ARTCI au coeur des réflexions internationales

La participation de l'ARTCI à ce dialogue mondial illustre l'intérêt croissant de l'autorité de régulation pour les enjeux liés à l'essor des nouvelles technologies. La délégation de l'ARTCI, conduite par Roger Félix Adom, comprenait plusieurs membres du Conseil de régulation, notamment Isaac Gnamba-Yao, Laure Bessé et Coulibaly Nibé Kolo Issa, ainsi que le directeur général, Lakoun Ouattara, et plusieurs collaborateurs.

En marge des travaux officiels, le ministre Djibril Ouattara a multiplié les rencontres bilatérales avec ses homologues et animé un panel consacré aux multiples implications de l'intelligence artificielle, qu'elles soient sociales, économiques, éthiques ou encore techniques. Ces échanges ont permis à la délégation ivoirienne de renforcer ses partenariats et de partager les avancées du pays dans le domaine du numérique.

Une présence remarquée dans les rendez-vous de la Francophonie

Avant ce dialogue mondial, Roger Félix Adom avait déjà pris part au 2e Forum francophone de la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle (FFGNIA), organisé du 3 au 5 juillet par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), également à Genève. Cette rencontre a réuni décideurs, chercheurs, experts et représentants de la société civile autour des grands défis du numérique.

Les participants y ont notamment débattu de la valorisation des contenus numériques inexploités, de la protection des données patrimoniales et de la nécessité de développer une intelligence artificielle respectueuse de la diversité culturelle.

À travers sa participation à ces deux rendez-vous internationaux, la Côte d'Ivoire confirme son ambition de jouer un rôle actif dans l'élaboration des règles qui encadreront l'intelligence artificielle de demain. En s'impliquant dans les discussions menées sous l'égide des Nations Unies et de la Francophonie, le pays entend contribuer à une gouvernance mondiale de l'IA fondée sur la coopération, l'innovation responsable et l'inclusion, tout en défendant les intérêts du continent africain dans cette révolution technologique.