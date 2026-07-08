Afrique: Renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-Pnud - La directrice du bureau régional pour l'Afrique à Abidjan ce mercredi

La sous-secrétaire générale des Nations unies, administratrice adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et directrice du bureau régional pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa, effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire à compter de ce mercredi 8 juillet 2026.

Cette mission, qui se poursuivra jusqu'au 13 juillet, s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la coopération entre le Pnud et les autorités ivoiriennes, à un moment où le pays engage la mise en oeuvre de son Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Placée sous le thème « De l'ambition à la mise en oeuvre : innovation, partenariats et financement du développement durable », cette visite vise à renforcer le dialogue autour des priorités nationales, notamment la mobilisation des financements, la transformation économique, la résilience climatique et la promotion d'une croissance inclusive.

Au cours de son séjour, Ahunna Eziakonwa rencontrera les plus hautes autorités ivoiriennes, les partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants du secteur privé. Son agenda prévoit notamment sa participation aux travaux consacrés au financement du Pnd, à la Conférence économique africaine, ainsi que des visites de projets soutenus par le Pnud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle assistera également au lancement du Gnambêlê Youth Bootcamp 2026, à une rencontre avec des femmes leaders africaines et à la finale du concours Innovation Challenge UniPOD, dédié à l'entrepreneuriat des jeunes.

À travers cette mission, le Pnud entend réaffirmer son rôle de partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre de ses ambitions de développement.

Une attention particulière sera accordée à l'autonomisation des femmes, à l'emploi des jeunes, à l'innovation, à la transformation agro-industrielle et à la mobilisation de ressources durables, autant de leviers considérés comme essentiels pour accélérer la transformation économique et améliorer durablement les conditions de vie des populations.