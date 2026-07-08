Congo-Kinshasa: Ituri - Le chef de Bahema-Boga part en guerre contre la désinformation sur Ebola

8 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à la prolifération de rumeurs et de théories complotistes autour de l'épidémie d'Ebola dans la chefferie de Bahema-Boga, au territoire d'Irumu, en Ituri, le chef John Kabarole Tibasima III a lancé, lundi 6 juillet, une mise en garde sévère contre toute propagation de fausses informations concernant la maladie. Il promet de traduire en justice les auteurs de ces rumeurs, alors que cette 17ème épidémie a déjà coûté la vie à plus de 500 personnes dans la province.

Cette mise en garde a été faite, lundi, lors de la parade hebdomadaire, devant le bureau administratif de la chefferie, réunissant les leaders communautaires et diverses couches de la population.

L'objectif était de mobiliser la communauté autour des réalités de la maladie et d'obtenir une implication collective dans cette région frontalière avec l'Ouganda.

Au cours de ce rassemblement, les participants ont été informés sur : L'existence réelle de la maladie à virus Ebola ; Ses modes de transmission ; Les mesures barrières indispensables pour stopper sa progression.

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Parallèlement à cet effort pédagogique, le chef de l'entité a dénoncé avec vigueur une campagne délétère de désinformation activement relayée sur les réseaux sociaux et au sein des communautés.

Tolérance zéro pour les propagateurs de faux messages

Pour John Kabarole Tibasima III, colporter des fausses informations en période de crise sanitaire est un acte criminel qui met directement en péril des vies humaines. Le leader traditionnel a clairement défini la ligne rouge :

« Ceux qui sont à la base de ces fausses informations sur Ebola s'exposent à la rigueur de la loi et n'ont pas leur place dans mon entité. Ils s'exposent à des poursuites judiciaires et répondront de leurs actes devant la justice ».

L'autorité coutumière a exhorté l'ensemble des habitants et les acteurs de terrain à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. Le respect de ces mesures barrières reste le principal rempart dans une province où l'épidémie a déjà fait 506 morts, frappant durement plusieurs zones de santé.

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