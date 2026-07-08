Tunisie: Le troisième district concentre un quart des entreprises privées

Le troisième district regroupant les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Siliana et Kasserine dispose d'atouts et d'opportunités prometteuses pour soutenir l'investissement, les exportations et la croissance économique, malgré les disparités de développement et les difficultés socio-économiques auxquelles il fait face, a déclaré, mardi, le ministre de l'Economie et de la Planification Samir Abdelhafidh.

Auditionné par le Conseil national des régions et des districts sur le projet de plan de développement 2026-2030, le ministre a précisé que ce district concentre près d'un quart des entreprises privées au niveau national et possède un tissu industriel en expansion constante comptant 43 zones industrielles.

Ce district bénéficie aussi, selon le ministre, d'une infrastructure logistique importante comprenant les aéroports internationaux d'Enfidha et de Monastir, le port commercial de Sousse, ainsi qu'un réseau ferroviaire et des autoroutes, ce qui renforce son attractivité pour les investissements.

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Le ministre a, par ailleurs, souligné que le troisième district offre des opportunités pour mettre en place des systèmes intégrés de chaînes de valeur en valorisant les produits spécifiques de ses gouvernorats, notamment dans l'agriculture biologique, les industries agroalimentaires, le textile et les industries mécaniques, tout en profitant de sa position géographique pour développer les échanges commerciaux avec l'Algérie et la Libye.

Abdelhafidh a, en outre, mis en avant les possibilités de diversification de l'offre touristique à travers le développement du tourisme médical, culturel, technologique et balnéaire, et de renforcement de l'investissement dans les énergies renouvelables et les économies bleue et verte.

Il a indiqué que le projet de plan de développement 2026-2030 pour le troisième district a pour objectifs de renforcer l'équilibre et la connectivité territoriale sur la base de l'intégration économique, valoriser la production agricole locale et développer les industries manufacturières et stratégiques, soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et promouvoir l'innovation et les services technologiques ainsi que de promouvoir le développement humain, la justice sociale, l'administration numérique et l'inclusion socio-économique, tout en préservant les ressources naturelles.