Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Mohamed Ali Nafti en visite de travail à Alger ce mercredi

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, effectuera, le 8 juillet 2026, une visite de travail en République Algérienne Démocratique et Populaire, pour co-présider avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines, la réunion du Comité de Suivi tuniso-algérien.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer davantage les liens de fraternité unissant la Tunisie et l'Algérie, ainsi que d'assurer le suivi des relations de coopération et de partenariat dans divers domaines, notamment l'énergie, les ressources en eau, le commerce bilatéral, le transport, le développement des régions frontalières, la culture et les affaires consulaires. Elle constituera également une occasion d'examiner l'état d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations issues de la vingt-troisième session de la Grande Commission mixte tuniso-algérienne, tenue à Tunis le 12 décembre 2025.

Cette rencontre offrira, par ailleurs, l'opportunité d'échanger sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, confirmant ainsi la tradition de concertation et de coordination continues entre les deux pays.

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Les travaux préparatoires du Comité de Suivi au niveau des experts débuteront aujourd'hui, le 7 juillet 2026, à Alger, avec la participation des représentants des Ministères et des organismes tunisiens concernés par la coopération tuniso-algérienne dans les différents secteurs.