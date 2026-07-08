Tunisie: BCT - Le paiement mobile bondit de 80,5 % en 2025

L'économie tunisienne a amorcé en 2025 un virage structurel majeur dans ses modes de paiement, marqué par l'effondrement de l'usage du chèque au profit des virements et la lettre de change , indique la BCT dans son rapport annuel pour l'année 2025, publié mardi.

Selon la même source, l'activité des paiements de masse a affiché une dynamique contrastée en 2025. Tandis que le nombre de transactions a poursuivi sa croissance pour atteindre 232,5 millions d'opérations, soit une progression de 3,9% par rapport à 2024, le montant global traité a enregistré un repli de 8,4%, pour s'établir à 249,3 milliards de dinars.

Le déclin du chèque est le fait marquant de l'exercice, avec une baisse spectaculaire de 67,5 % en nombre et de 58,8 % en montant. Ce retrait est directement lié aux réformes réglementaires et à un changement de comportement des agents économiques qui se tournent désormais vers la lettre de change pour les paiements à terme. Cette dernière a enregistré une croissance exceptionnelle de 161 % en nombre et de 59,7 % en montant.

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Le virement s'impose comme une alternative de choix, captant désormais près de 60 % de la valeur des opérations de télécompensation. En 2025, les virements ont progressé de 11,1 % en volume (38,5 millions d'opérations) et de 42,3 % en valeur, atteignant 79,6 milliards de dinars. Les prélèvements automatiques suivent également cette tendance haussière avec une progression d'environ 22 % en nombre et en montant.

Le paiement mobile confirme son adoption à grande échelle. Le nombre de transactions a bondi de 80,5 % (8,4 millions d'opérations). Le montant global traité s'élève à 1 769 MD, soit une hausse de 58,6 %.Le parc de « wallets » (portefeuilles électroniques) a atteint 469 000, en progression de 26,8 %.

La monétique classique (cartes bancaires) reste le vecteur principal des échanges en volume avec 164,9 millions d'opérations (+8,9 %) pour une valeur de 29,5 milliards de dinars (+12,3 %). Le paiement en ligne se distingue particulièrement avec une croissance de 31 %, totalisant 1 375 MDT.

Au cours de l'exercice 2025, la BCT a poursuivi ses efforts de mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement des Paiements Digitaux, visant à promouvoir l'inclusion financière, à assurer le bon dénouement des transactions économiques et à consolider la transparence. À cet effet, la BCT a oeuvré au renforcement des infrastructures tout en favorisant l'adoption des solutions de paiements digitaux.

Elle a ainsi soutenu la transformation structurelle des pratiques de paiement, induite par les réformes réglementaires, notamment la refonte de la loi sur les chèques, tout en déployant des efforts pour accompagner les usagers dans l'assimilation des nouvelles dispositions et l'exploitation des opportunités offertes par la digitalisation.