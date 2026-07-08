Tunisie: Le pays peine à gagner du terrain en Europe - Sa part de marché reste bloquée à 0,53 %

La part de marché des exportations tunisiennes sur l'Union Européenne (UE) s'est maintenue à 0,53% en 2025 pour la deuxième année consécutive, indique le rapport annuel de la BCT pour l'année 2025, publié mardi.

En effet, malgré un certain redressement des exportations tunisiennes libellées en euro vers cette zone, dont la progression (+2,8%) a légèrement dépassé celle des importations européennes (+2,4%), cette amélioration était insuffisante pour entraîner une hausse significative de la part de marché tunisienne sur l'UE.

L'analyse par groupe de produits révèle des évolutions divergentes qui impactent la position commerciale de la Tunisie. Ainsi, le groupe « Machines et matériels de transport » a vu sa part de marché se consolider de 4 points de base pour atteindre 0,70 %. Cette performance reflète la bonne tenue des industries mécaniques et électriques (IME) dont les ventes vers l'UE ont bondi de 12,6 %.

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La part des exportations des « Produits chimiques et produits connexes » a, quant à elle, augmenté, en 2025, d'un point de base, passant à 0,12%. Cette progression s'explique par l'accroissement des ventes tunisiennes en euros vers l'UE de ces produits (+15,4% contre +0,3% enregistré une année auparavant) à un rythme dépassant celui des importations européennes (+7 %, après -1 %). Néanmoins, cette dynamique positive n'était pas suffisante pour impulser un redressement significatif de la position relative de ce secteur, malgré la reprise des exportations globales de la branche mines, phosphates et dérivés en 2025 et la poursuite de la consolidation des ventes des ouvrages en plastique.

À l'inverse, la part des « Produits de base » a connu une forte contraction, tombant à 0,78 % contre 1,15 % en 2024. Ce recul est principalement imputable à la chute de 16,2 % de la valeur des exportations d'huile d'olive, consécutive à l'effondrement de 47,7 % de son prix moyen à l'exportation.

ll en est de même pour les « Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes », dont la part de marché s'est contractée de 2 points de base en 2025, pour s'établir à 0,11%. Ce repli traduit une diminution des exportations nationales de ces produits à destination de l'UE, à une cadence plus prononcée que celle des importations européennes, dans un contexte marqué à la fois par le recul de la production nationale d'hydrocarbures et par la baisse des prix internationaux du baril de Brent.

Pour ce qui est des « Produits alimentaires, boissons et tabac », les exportations tunisiennes en euros vers l'UE se sont accrues, en 2025, à un rythme moins soutenu que celui des importations européennes entraînant un léger repli de la part de marché de la Tunisie revenue de 0,29% à 0,28%, d'une année à l'autre. S'agissant des « Autres articles manufacturés », leur part s'est maintenue à 0,90% en 2025 après une détérioration de 7 points de base enregistrée en 2024.

Sur l'échiquier européen, la Tunisie fait face à une concurrence accrue. La Chine a renforcé sa domination avec une part de marché de 22,25 %, suivie par la Turquie qui progresse à 4,11 %. Si le Bangladesh a également progressé (0,84 %), d'autres concurrents régionaux comme le Maroc (1,01 %) et l'Égypte (0,49 %) ont enregistré des replis de leurs parts de marché en 2025

Évolution des taux de change et compétitivité-prix

Le comportement du dinar tunisien a été marqué par une forte dualité en 2025. Par rapport à la fin de l'année 2024, la monnaie nationale s'est appréciée de 9,8 % vis-à-vis du dollar américain, mais s'est dépréciée de 1,6 % par rapport à l'euro. En moyenne annuelle, le dinar est resté quasi stable face à la monnaie unique.

Toutefois, l'indicateur clé de la compétitivité-prix, le taux de change effectif réel, s'est apprécié de 3,3 % à fin 2025. Cette évolution s'explique par une légère hausse du taux de change nominal (+0,9 %) conjuguée à un élargissement du différentiel d'inflation avec les principaux pays partenaires (+2,5 %).