Tunisie: Para-athlétisme - Meeting d'Olomouc - Boussaid, Tlili et Brahmi, les reines du lancer

À Olomouc, nos sportives ont dominé les épreuves du lancer, rentrant à Tunis les mains pleines de médailles.

Partout où ils passent, nos athlètes paralympiques font honneur aux couleurs nationales. Cette fois-ci, ce sont nos dames qui ont hissé le drapeau national dans le ciel d'Olomouc.

Participant au Meeting international de para-athlétisme féminin d'Olomouc en République tchèque, Soumaya Bousaid, Raoua Tlili et Marwa Brahmi se sont distinguées en dominant les épreuves du lancer, et ce, dès la première journée de la compétition qui a vu Soumaya Bousaid décrocher la médaille d'argent du 800 m (T12-T20-T36) et Raoua Tili s'adjuger médaille de bronze du lancer du disque (F40-F41) avec une performance de 89,50 points.

Au deuxième jour des épreuves, nos sportives ont monté d'un cran. Raoua Tlili a remporté la médaille d'or au lancer du poids (catégorie F40-F41) avec un jet de 10,08 m. Quant à Marwa Brahmi, elle a décroché la médaille d'argent de la catégorie F32 de la même épreuve avec un jet de 5,25 m.

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Et Marwa Brahmi de terminer le Meeting d'Olomouc en beauté en remportant l'épreuve du lancer de marteau (F32) grâce à un lancer de 24.56 m et en décrochant l'or au 1.500 m (T11, T12), réalisant un temps de 04'57"76.

Seule Raja Jebali a manqué le podium

Lors de ce Meeting d'Olomouc, la Tunisie a été représentée par quatre athlètes : Soumaya Bousaid (800 m T12/T20/T36, 400 m T12 et 1.500 m T12), Raoua Tlili (disque et lancer du poids F40/F41), Marwa Brahmi (poids et lancer de massue F32) et Raja Jebali (lancer du poids F40/F41).

La seule à rentrer à Tunis les mains vides est Raja Jebali. Ce n'est pas dans les habitudes de la championne de manquer le podium, mais elle traverse sûrement un passage à vide.

Ceci dit, la participation tunisienne au Meeting international de para-athlétisme féminin d'Olomouc est une réussite, étant donné que sur les quatre représentantes, trois ont dominé les épreuves du lancer, rentrant au pays avec 6 médailles (3 or, 2 argent et 1 bronze).