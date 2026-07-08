Ethiopie: Le pays présente sa stratégie globale de lutte contre la drogue lors de la réunion des responsables de la lutte antidrogue des pays du BRICS

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de drogue et la toxicomanie en présentant sa stratégie nationale globale de lutte contre la drogue lors de la réunion des chefs des agences antidrogue des pays du BRICS.

La réunion s'est tenue à Guwahati, dans l'État d'Assam, en Inde, les 6 et 7 juillet 2026, a-t-on appris.

Au cours de cette réunion de haut niveau, la délégation éthiopienne a présenté l'approche intégrée adoptée par le pays pour relever les défis liés aux drogues, tant illicites que licites.

La délégation a souligné qu'une réponse efficace nécessite une stratégie équilibrée combinant une application rigoureuse de la loi avec des interventions en matière de santé publique, de prévention, de traitement, de réinsertion et une coordination institutionnelle solide.

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Elle a également mis en avant le Plan directeur national de lutte contre la drogue de l'Éthiopie, cadre global du pays pour lutter contre les menaces liées à la drogue, qui s'inscrit dans la vision d'une société sans drogue d'ici 2030.

Cette stratégie favorise une action coordonnée entre les institutions gouvernementales tout en impliquant activement les communautés, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux afin de réduire à la fois l'offre et la demande de drogues.

L'Éthiopie a également mis en avant les efforts qu'elle déploie actuellement pour renforcer les systèmes réglementaires, développer les services de traitement et de réinsertion, intensifier les campagnes de sensibilisation et de prévention auprès du public, et renforcer les capacités institutionnelles grâce à la formation professionnelle et à l'innovation numérique. La délégation a souligné qu'une coopération régionale et internationale soutenue restait essentielle pour lutter contre les réseaux transnationaux de trafic de drogue, qui ne cessent de se perfectionner.

À cet égard, l'Éthiopie a mis en avant sa collaboration étroite avec des partenaires internationaux et régionaux clés, notamment l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Union africaine et d'autres mécanismes multilatéraux oeuvrant à la lutte contre la criminalité liée à la drogue et à la promotion de la santé publique.

La réunion des BRICS a rassemblé les responsables des agences de lutte contre la drogue des pays membres et des États partenaires afin d'échanger leurs expériences, d'évaluer les nouvelles tendances du paysage mondial de la drogue et de renforcer la coopération en matière de partage de renseignements, de renforcement des capacités, de transfert de technologies et d'action coordonnée des forces de l'ordre contre la criminalité organisée transnationale.

À l'issue de sa participation, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires du BRICS et la communauté internationale au sens large afin de promouvoir des politiques en matière de drogues fondées sur des données factuelles.

Ce pays d'Afrique de l'Est s'est également engagé à renforcer ses capacités nationales et à intensifier les efforts collectifs visant à protéger la santé publique, à renforcer la sécurité et à soutenir le développement durable grâce à une lutte efficace contre la drogue.