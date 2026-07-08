Tunisie: Coupure d'eau à Tunis et Ben Arous - Voici les zones concernées

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, mardi 7 juillet 2026, des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable dans plusieurs quartiers des gouvernorats de Tunis et de Ben Arous, à la suite d'une panne soudaine survenue sur une conduite principale de distribution.

Dans un communiqué, la SONEDE a précisé que les perturbations ont débuté à partir de 14 heures et sont dues à un incident technique ayant affecté, mardi matin, une conduite principale d'un diamètre de 600 mm, relevant de la direction régionale de Tunis Sud.

Les coupures concernent le quartier El Kabaria ainsi que l'ensemble des quartiers de la délégation de Jebel Jelloud, dans le gouvernorat de Tunis. Elles touchent également les quartiers de la Banque, du Dispensaire, d'El Taamir et d'Erraoudha à El Mourouj 1, ainsi que l'Hôpital des grands brûlés, dans le gouvernorat de Ben Arous.

La SONEDE a indiqué que les équipes techniques sont mobilisées pour réparer la panne et a précisé que la reprise de l'approvisionnement en eau potable se fera progressivement à partir de 18 heures ce mardi, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux et du rétablissement de la pression dans le réseau.