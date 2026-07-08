Tunisie: Identifiant national de santé - Un premier test concluant à l'hôpital Habib Thameur

Près de la moitié des enregistrements réalisés lundi aux différents guichets de l'hôpital universitaire Habib Thameur ont été effectués sur présentation de la carte d'identité nationale, à l'occasion de la première journée de mise en oeuvre de l'identifiant national de santé (INS).

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'établissement a qualifié cette première journée d'expérimentation de réussite, saluant l'adhésion des citoyens ainsi que l'engagement du personnel de santé dans la mise en oeuvre de ce projet destiné à simplifier l'accès aux soins et à améliorer le suivi des dossiers médicaux.

L'hôpital a précisé que des actions de sensibilisation et d'information avaient été menées en amont afin de présenter les objectifs et les avantages de l'INS. Ces campagnes visent notamment à encourager les citoyens à obtenir leur identifiant national de santé, facilitant ainsi le suivi de leur parcours de soins et l'accélération de leur prise en charge.

L'établissement a également annoncé que l'utilisation de l'INS sera progressivement généralisée à l'ensemble des opérations d'enregistrement d'ici la fin de la semaine.

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Pour rappel, en juin dernier, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, avait annoncé, lors d'une séance plénière du Conseil national des régions et des districts (CNRD), que chaque citoyen disposerait d'un identifiant national de santé avant la fin de l'année.

Le ministre avait également indiqué que plus de 15 000 identifiants avaient déjà été attribués, soulignant que ce dispositif constitue une étape majeure vers la mise en place d'un système numérique unifié permettant de centraliser les données médicales et de fluidifier le parcours des patients au sein des différents établissements de santé du pays.