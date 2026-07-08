L'association Arrahma pour la protection des animaux à Sousse a entamé les procédures nécessaires pour engager des poursuites judiciaires contre une troupe de spectacle, après la diffusion d'une vidéo montrant un membre de cette formation en train de danser sur le ventre d'un cheval allongé au sol lors d'une cérémonie de mariage organisée à Sahline, dans le gouvernorat de Monastir.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, la présidente de l'association, Jamila Ammar, a indiqué que l'organisation a chargé un huissier de justice ainsi qu'une avocate bénévole d'examiner officiellement la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, en vue du dépôt d'une plainte contre les personnes impliquées dans cette affaire.

La responsable a précisé que l'identité de la troupe concernée a été déterminée après vérification des informations disponibles et des éléments diffusés en ligne.

Une autre troupe disculpée après des accusations erronées

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Jamila Ammar a également indiqué qu'une autre troupe de spectacle opérant dans la même région avait été injustement mise en cause par certains internautes dans cette affaire. Après vérifications, cette formation a été écartée de toute implication dans les faits dénoncés.

L'association a, par ailleurs, appelé à une intervention législative afin de renforcer le cadre juridique relatif à la protection des animaux en Tunisie.

Sur un autre plan, la présidente de l'association a appelé l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) à accélérer la révision de la loi sur la protection des animaux, estimant que les textes actuellement en vigueur sont anciens et ne permettent plus de répondre efficacement à la gravité des actes de maltraitance signalés.

Elle a plaidé pour l'instauration de sanctions judiciaires plus dissuasives à l'encontre des personnes reconnues responsables de violences ou de mauvais traitements envers les animaux.