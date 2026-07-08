Tunisie: Produits alimentaires - En juin 2026, les prix ont augmenté de 7,1 %

8 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les prix des denrées alimentaires en Tunisie ont enregistré, durant le mois de juin 2026, une hausse de 7,1 % en glissement annuel, principalement sous l'effet d'une augmentation continue des prix des viandes rouges et blanches, du poisson et des fruits et légumes frais.

Les données statistiques publiées par l'Institut national de la statistique (INS) montrent que la hausse dans le secteur alimentaire est principalement due à l'augmentation des prix de la viande ovin de 18,3 %, de la viande bovine de 13,6 %, ainsi qu'à l'accroissement des prix des volailles de 13,5 %, du poisson frais de 11,7 % et des fruits et légumes frais de 11 %.

En contrepartie, les statistiques ont montré une baisse des prix des huiles alimentaires de 5,5 % et une diminution des prix des oeufs de 3,1 %, en glissement annuel.

En ce qui concerne les produits manufacturés, les prix ont connu un renchérissement de 4,7 %, au cours du mois de juin 2026, par rapport au même mois de l'année précédente, tiré par la hausse des prix des vêtements et des chaussures de 9,2 %, suivi par celle des produits d'hygiène de 4,7 %.

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S'agissant du secteur des services, il a enregistré une évolution de 4,3 %. Selon le bulletin mensuel de l'INS, cette augmentation est expliquée principalement par la montée des prix des services hôteliers, qui a atteint 15,4 %.

Ces indicateurs sectoriels interviennent alors que le taux d'inflation a reculé à 5,3 % au mois de juin 2026, contre 5,5 % enregistrés au mois de mai dernier.

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