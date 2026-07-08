Tunisie: Drame à Hammamet - Noyade mortelle d'un touriste polonais

8 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un tragique accident s'est produit ce mercredi matin sur une plage de la zone de Hammamet Sud. Un touriste polonais, âgé d'environ soixante ans, a perdu la vie par noyade.

La victime passait ses vacances en famille dans un hôtel de la région. Selon les premiers éléments, l'homme était descendu se baigner en mer, juste en face de son lieu de résidence, avant d'être victime de la noyade.

Averties immédiatement, les autorités compétentes ont engagé les procédures légales nécessaires. Les constatations et les investigations d'usage sont actuellement en cours afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.