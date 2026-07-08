Tunisie: Drame à Hammamet - Noyade mortelle d'un touriste polonais

Un tragique accident s'est produit ce mercredi matin sur une plage de la zone de Hammamet Sud. Un touriste polonais, âgé d'environ soixante ans, a perdu la vie par noyade.

La victime passait ses vacances en famille dans un hôtel de la région. Selon les premiers éléments, l'homme était descendu se baigner en mer, juste en face de son lieu de résidence, avant d'être victime de la noyade.

Averties immédiatement, les autorités compétentes ont engagé les procédures légales nécessaires. Les constatations et les investigations d'usage sont actuellement en cours afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame.