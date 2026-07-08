Tunisie: Sousse - Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et saisie de 10 000 comprimés psychotropes

La brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sousse, relevant de la sous-direction de la police judiciaire, a réussi hier, mardi 7 juillet 2026, à démanteler un dangereux réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue entre les gouvernorats de Sousse et de Kairouan.

Cette opération antiterroriste et préventive, menée sur la base de renseignements précis et d'un suivi de terrain minutieux, a permis l'arrestation de deux individus soupçonnés d'appartenir à cette organisation.

Lors de la perquisition légale, coordonnée avec le ministère public, les unités de sécurité ont déjoué un plan de distribution à grande échelle. Elles ont saisi plus de 10 000 comprimés de stupéfiants de divers types prêts à être écoulés. Deux voitures de luxe, utilisées par le réseau pour transporter la drogue d'une ville à l'autre et tromper la vigilance des forces de l'ordre, ont également été confisquées, ainsi que plusieurs téléphones portables contenant des preuves, des messages compromettants et l'organigramme de leurs contacts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après consultation du parquet près le Tribunal de première instance de Sousse, il a été décidé de placer les deux suspects en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre pour « constitution d'une entente en vue de criminaliser le trafic et le commerce de stupéfiants », en attendant la finalisation des investigations pour identifier et interpeller les autres complices impliqués dans cette affaire.