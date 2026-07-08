Algérie: La mise en place d'une autorité portuaire nationale et la mécanisation agricole à l'ordre du jour

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un cadre juridique relatif à la mise en place d'une autorité portuaire nationale, un projet de décret exécutif portant création du Conseil national de la mécanisation agricole, et entendu un exposé sur le programme "Sanaa", destiné à la formation des jeunes, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

"Le Premier ministre, Monsieur Sifi GHRIEB, a présidé, ce mercredi 8 juillet 2026, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des points ci-après :

Dans le cadre de la mise en oeuvre des hautes instructions de Monsieur le Président de la République, le Gouvernement a entamé l'examen d'un cadre juridique relatif à la mise en place d'une autorité portuaire nationale, chargée d'assurer les missions de service public de développement, d'entretien, de gestion, de préservation et de conservation du domaine public portuaire.

Le Gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant création du Conseil national de la mécanisation agricole et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.

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Conformément aux directives de Monsieur le Président de la République, ce projet de texte vise à instituer un cadre national de gouvernance chargé de définir, coordonner et suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale de mécanisation agricole, dans le but de développer le machinisme agricole dans notre pays, de moderniser les exploitations agricoles, d'améliorer leur productivité et de contribuer à la consolidation de la souveraineté alimentaire nationale.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le programme "Sanaa", qui constitue un dispositif opérationnel de formation des jeunes visant à leur fournir les compétences professionnelles requises sur le marché du travail.

Ce programme a pour objectif d'initier les jeunes à divers métiers et de développer leurs aptitudes professionnelles et techniques, à travers des formations, un mentorat et un accompagnement leur permettant d'explorer différentes professions et d'acquérir les compétences nécessaires à leur exercice.

Et afin de permettre à toutes les catégories de bénéficier de ce programme, les horaires de formation sont étendus aux soirs et aux week-ends.

Cette initiative nationale répond aux besoins croissants de l'économie nationale en main-d'oeuvre qualifiée et appui les politiques publiques favorisant la création de richesse et d'emplois, ainsi que l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes".