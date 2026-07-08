Sud-Soudan: Nouvelles violences intercommunautaires dans l'État de Warrap - 19 morts et 14 blessés

Juba — Le bilan des affrontements qui ont éclaté dans le sud du comté de Tonj, à environ 200 kilomètres de la capitale Juba, s'élève désormais à 19 morts et 14 blessés. Selon la presse locale, ces violences s'inscrivent dans un contexte de tensions intercommunautaires croissantes, aggravées par le climat politique à l'approche des élections prévues en décembre 2026 et par la crise humanitaire persistante qui frappe le pays.

Les autorités de l'État de Warrap ont indiqué que les affrontements avaient commencé aux premières heures du lundi 6 juillet. « Nous avons reçu un signalement vers 5 heures du matin de la part des autorités du comté de Tonj-Sud, selon lequel un groupe de criminels avait attaqué la communauté de Manyangok, en prenant pour cible les villages d'Ajiwel et de Manyin. Les affrontements ont fait des victimes dans les deux camps », a déclaré à la presse locale le ministre de l'Information de l'État de Warrap. Selon le ministre, un nombre indéterminé d'habitations a été entièrement détruit par les flammes lors des attaques, laissant de nombreuses familles sans abri.

Les autorités attribuent ces nouvelles violences à la spirale d'attaques et de représailles qui touche la région depuis fin 2025. « Le conflit entre les communautés dure depuis fin 2025 et pourrait être lié à cette spirale persistante d'attaques et de représailles. Toutefois, cet épisode le plus récent nécessite une enquête indépendante », a ajouté le ministre.

Afin d'endiguer l'escalade de la violence, le gouvernement de l'État de Warrap a déployé les Forces de défense du peuple du Soudan du Sud (SSPDF), appuyées par la police et d'autres forces de sécurité, dans le but de rétablir l'ordre dans la zone touchée par les affrontements.

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