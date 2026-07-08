Sénégal: Fatoumata Diop portera les couleurs du pays

Le Sénégal tient sa représentante pour le concours de beauté le plus prestigieux au monde. À 26 ans, Fatoumata Diop a été désignée pour défendre les couleurs nationales à Miss World 2026 prévu le 5 septembre 2026 à Nha Trang, au Vietnam. Une consécration qui récompense un parcours marqué par la persévérance, l'expérience des podiums et un engagement personnel tourné vers la jeunesse.

Finaliste de Miss World Sénégal 2026, la jeune Dakaroise a officialisé sa sélection sur ses réseaux sociaux en exprimant sa « joie » et son « honneur » de représenter le pays. Elle décrit cette aventure comme « un rêve, un engagement et une opportunité de porter haut les valeurs du Sénégal sur la scène internationale ».

Fatoumata Diop mesure 1,82 mètre. Bilingue, elle est diplômée en management international et évolue depuis plusieurs années dans l'univers du mannequinat. Son profil allie aisance sur les podiums, éloquence et volonté de promouvoir une image moderne de la femme sénégalaise.

Artiste dans l'âme

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Son visage n'est pas inconnu du public. En 2018, elle s'était distinguée en devenant deuxième dauphine de Miss Dakar. L'année suivante, elle remportait le concours national de Miss Ecowas-CEDEAO-Diaspora Internationale, ce qui lui avait permis de représenter le Sénégal dans cette compétition régionale consacrée à la promotion de la beauté et de la diversité culturelle ouest-africaine.

Mais Fatoumata Diop ne se limite pas seulement à ses talents à briller lors des concours de beauté. Elle est également autrice. En 2021, elle publie un recueil de poèmes dénommé vacarme du silence. Pour l'auteure, cette œuvre est pour mettre des mots sur tous ces silences destructeurs, sur toutes ces émotions fortes et incontrôlées, sur tous nos sentiments trop souvent inexplicables. La jeune femme de 26 ans a également eu à taquiner le septième art en jouant le rôle de Ndella dans la série Karma (Marodi Production).Une suite logique pour celle qui se décrit comme « une passionnée d'art » et de l'esthétique.

Au-delà de l'esthétique, la candidate souhaite faire entendre un message axé sur le leadership féminin, l'éducation et l'autonomisation des jeunes. Des thématiques en phase avec la philosophie de Miss World, dont le slogan « Beauty With a Purpose » met l'accent sur les projets sociaux portés par les candidates.

Pour le Sénégal, cette participation s'inscrit dans la continuité d'une présence régulière au concours Miss World. La précédente représentante sénégalaise était Mame Fama Gaye, sacrée Miss Sénégal 2024.

À quelques mois de la compétition internationale, Fatoumata Diop entame désormais la dernière ligne droite de sa préparation. Entre entraînements, prise de parole, projets sociaux et promotion de la culture , la représentante nationale aura pour ambition de faire rayonner le Sénégal sur la scène mondiale et de décrocher une place parmi les meilleures candidates de cette édition.