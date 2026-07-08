Sénégal: Bac 2026 à Bignona - Marème Niang, seule mention «Très Bien», sauve l'honneur d'une première vague de résultats mitigés

Les premiers résultats du baccalauréat 2026 dans le département de Bignona ont été marqués par une performance exceptionnelle : celle de Marème Niang, seule candidate à décrocher une mention « Très Bien » à ce stade de la publication des résultats. Élève en série S1 (Mathématiques-Physique) au Lycée Ahoune Sané, elle signe la meilleure performance de la circonscription départementale.

Candidate du jury 1416, au centre du Lycée agricole Émile Badiane, Marème Niang a porté haut les couleurs de son établissement grâce à une réussite remarquable. Son succès vient couronner les résultats d'une série S1 qui affiche un sans-faute. Sur les trois candidats inscrits dans cette série, tous sont admis : Marème Niang obtient la mention « Très Bien », tandis que ses deux autres camarades décrochent chacun une mention « Passable ».

D'autres distinctions ont également été enregistrées dans les différents centres d'examen. Au centre du Lycée Ahoune Sané, trois candidats de la série L2 (Sciences sociales et humaines) ont obtenu la mention « Bien ». Il s'agit d'Abdou Karim Sané, de l'école privée franco-arabe Fansou Bodian, d'Aïssata Ndongo du Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Ziguinchor, et d'Adama Sané de l'école privée laïque La Didactika.

En série S2 (Sciences expérimentales), trois élèves du Lycée Ahoune Sané se sont également illustrés avec une mention « Bien ». Il s'agit de Mouskoye Tamba, Cheikh Diaby Tendiang Doucouré et Mouhamadou Lamine Ba.

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Toutefois, ces performances restent isolées au regard des résultats globaux enregistrés dans le département. Dans les deux centres d'examen de Bignona, la première vague des résultats du baccalauréat 2026 demeure en effet relativement modeste.

Au jury 1418, en série S2A (Sciences appliquées, option franco-arabe), un seul candidat a été admis d'office, avec une mention « Passable », illustrant les difficultés rencontrées par plusieurs candidats lors de ce premier tour.