Sénégal: Audiovisuel - 60 jeunes formés aux métiers de l'image et du son

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) renforce son offre de formation dans les industries culturelles et créatives. À travers le projet FIT ! Industries culturelles et créatives (FIT ! ICC), il a procédé, mardi 7 juillet, au lancement officiel de deux nouvelles formations en Certificat professionnel spécialisé (CPS) consacrées aux métiers d'opérateur de prise d'image et d'opérateur de prise de son.

Au total, 60 jeunes suivront cette formation spécialisée. Le programme portera notamment sur le cadrage, la captation audiovisuelle, la gestion de la lumière, le mixage ainsi que le traitement du son. Les enseignements seront dispensés à l'aide d'équipements pédagogiques modernes réceptionnés lors de la cérémonie.

La cérémonie s'est tenue au Centre Kourtrajmé Sénégal, à l'UCAO-Plateau, sous la présidence de Mbaye Sène, coordonnateur du projet RECFIM-ICC, représentant le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Il a indiqué que cette initiative constitue une phase pilote mise en oeuvre avec le centre Kourtrajmé Sénégal et Sénégal Talent Campus.

Près de 70 millions de francs CFA d'équipements injectés

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L'État du Sénégal, avec l'appui de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, a mobilisé plus de 1,8 milliards de francs CFA, soit 2,8 millions d'euros, pour accompagner cette expérimentation à travers l'élaboration de référentiels de formation, le renforcement des capacités des centres et l'acquisition d'équipements, selon M. Sène.

"Près de 70 millions de francs CFA d'équipements ont déjà été injectés au profit du centre Kourtrajmé Sénégal, en attendant d'autres acquisitions", a-t-il précisé, annonçant également le déploiement prochain de douze autres référentiels de formation dans les industries culturelles et créatives.

Il a assuré que les bénéficiaires pourront être accompagnés, à l'issue de leur formation, aussi bien pour leur insertion dans les entreprises que pour la création de leurs propres activités, grâce aux mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat mis en place par le ministère.

Ces nouvelles filières ont pour objectif de doter les jeunes de compétences techniques recherchées dans le secteur de l'audiovisuel, en pleine croissance, afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Mis en oeuvre par le MEFPT, à travers l'Unité de suivi et de coordination des projets (USCP), en partenariat avec la 3FPT, le projet FIT ! ICC s'inscrit dans le cadre de l'Initiative FIT Sénégal. Il bénéficie d'un financement de la 3FPT et de l'Union européenne, via des fonds délégués à l'Agence française de développement (AFD).

À travers cette initiative, le ministère entend adapter la formation professionnelle aux besoins du marché de l'emploi, renforcer l'employabilité des jeunes et accompagner la professionnalisation des métiers des industries culturelles et créatives.