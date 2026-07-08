Sénégal: Goudiry - Des populations de Thiara réclament le bitumage d'une route devenue impraticable

Les habitants de Thiara et de douze villages, dans la commune de Balla, departement de Goudiry, ont lancé un appel aux autorités pour le bitumage de la route reliant Bala à Bani Israël, dont les 50 kilomètres sont dans un état de dégradation avancé.

Réunis lundi sur le tronçon Bala-Thiara, long de huit kilomètres, les populations ont organisé un point de presse pour dénoncer leur enclavement. Elles expliquent avoir choisi ce site pour illustrer les difficultés quotidiennes rencontrées, notamment pendant l'hivernage.

« À seulement huit kilomètres de Bala, il nous faut parfois des heures pour rejoindre le chef-lieu de commune dès les premières pluies », ont-elles déclaré.

Selon les riverains, la dégradation de cette route complique les évacuations sanitaires, le transport des marchandises et l'accès des élèves aux établissements scolaires. Elles rappellent que les difficultés concernent l'ensemble de l'axe Bala-Bani Israël, long de 50 kilomètres.