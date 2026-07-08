Sénégal: IA - Le pays plaide pour une coopération mondiale inclusive

Le Sénégal a réaffirmé son engagement en faveur d'une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle (IA) fondée sur la coopération, le partage des connaissances et l'inclusion. Lors du Global AI Dialogue, organisé en Suisse les 6 et 7 juillet, le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a appelé à une coopération internationale « concrète, volontaire et inclusive » pour permettre aux pays en développement de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'IA.

S'exprimant au nom des centres membres du Réseau mondial de coopération pour le renforcement des capacités en intelligence artificielle, le ministre a, d'après l'APS, souligné que le développement des compétences constitue un levier essentiel pour réduire les fractures numériques et garantir une participation équitable de tous les États à la gouvernance mondiale de cette technologie.

« Le Sénégal est honoré de participer au Global AI Dialogue et de s'exprimer au nom des centres composant le Réseau mondial de coopération pour le renforcement des capacités en IA », a déclaré Samba Diouf.

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Le ministre a salué la mobilisation des centres implantés au Brésil, au Cambodge, en Chine, en Éthiopie, en Allemagne, en Guinée, en Inde, au Japon, au Kazakhstan, au Kenya, au Rwanda, au Niger, en Arabie saoudite, à Trinité-et-Tobago, au Vietnam ainsi que celui hébergé par l'Union européenne.

Samba Diouf a rappelé que les engagements inscrits dans le Pacte numérique mondial ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies appellent à une coopération renforcée pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.

Il a également salué les recommandations formulées par le secrétaire général des Nations unies, notamment la création d'un Fonds mondial pour l'IA, la mise en place d'une plateforme de coordination des bailleurs, ainsi que des mécanismes de contributions en nature destinés à soutenir les pays dans le développement de leurs capacités.

Le ministre a souligné que ces initiatives s'inscrivent dans le déploiement d'un Réseau mondial de centres de renforcement des capacités en intelligence artificielle, lancé en 2025 à l'initiative du Kenya et du Royaume d'Arabie saoudite lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

Selon Samba Diouf, les consultations organisées en Inde, au Sénégal et à Genève ont permis de faire progresser ce réseau, dont les objectifs sont de favoriser le partage d'expertise, le développement des talents, l'accès aux données et aux capacités de calcul, le soutien à l'innovation locale ainsi que l'accompagnement des stratégies nationales d'intelligence artificielle alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD).