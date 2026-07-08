Afrique du Nord: La Place du Maghreb Arabe à Kairouan fait peau neuve grâce au programme Femmedina

La Municipalité de Kairouan, en partenariat avec Cities Alliance (hébergée par l'UNOPS), a inauguré le 4 juillet l'espace réaménagé de la Place du Maghreb Arabe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Femmedina, mis en oeuvre avec le soutien financier du Gouvernement du Canada et de la Coopération suisse.

La cérémonie s'est tenue en présence de représentants des autorités régionales et locales, de l'Ambassade du Canada en Tunisie, de la Coopération suisse, de la Municipalité de Kairouan, d'associations locales, des femmes artisanes bénéficiaires, ainsi que des différents partenaires et acteurs ayant contribué au projet.

Cette inauguration marque une étape importante pour le programme Femmedina, qui vise à promouvoir des villes plus inclusives, sûres et sensibles aux besoins des femmes, à travers l'amélioration des espaces publics, le renforcement de la participation citoyenne et l'appui à l'autonomisation économique féminine.

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À Kairouan, le projet a été élaboré selon une démarche participative associant la municipalité, les artisanes, les organisations locales, les citoyens et les acteurs institutionnels. Cette approche a permis d'identifier les besoins prioritaires liés à la sécurité, à l'accessibilité, aux usages de la place, à son animation ainsi qu'à la valorisation des activités économiques portées par les femmes.

Au total, l'enveloppe globale allouée au programme Femmedina depuis son lancement en 2023 s'élève à environ 3 millions de dollars. Ce financement conséquent ne se limite pas à la seule municipalité de Kairouan, dont les derniers aménagements viennent d'être inaugurés. Il s'agit d'un budget mutualisé et déployé stratégiquement pour couvrir l'ensemble des interventions du programme dans quatre municipalités partenaires : Sousse, Mahdia, M'saken et Kairouan.

Concernant spécifiquement Kairouan, le montant global dédié au projet d'aménagement inauguré s'élève à environ 500 mille dinars tunisiens. Cette intervention s'inscrit dans une vision plus large portée par Femmedina, visant à améliorer les espaces publics, renforcer leur caractère inclusif et promouvoir l'autonomisation économique des femmes à travers des aménagements adaptés, participatifs et durables.

Le site réaménagé vise à offrir un cadre plus accueillant, fonctionnel et inclusif, tout en contribuant à renforcer la visibilité des artisanes et leur accès à des opportunités économiques directes, favorisant ainsi une meilleure appropriation du lieu par la communauté.

« Le Canada est fier de soutenir le programme Femmedina, qui place les femmes au coeur de la transformation urbaine. Ce projet démontre que des espaces publics mieux pensés, plus sûrs et plus inclusifs peuvent devenir de véritables leviers d'autonomisation économique, de participation citoyenne et de développement local. L'inauguration de cet espace à Kairouan illustre l'importance d'écouter les femmes, de reconnaître pleinement leur rôle dans la ville et de créer les conditions nécessaires pour qu'elles puissent participer pleinement à la vie économique et sociale », a déclaré Son Excellence l'Ambassadeur du Canada en Tunisie.

De son côté, la Coopération suisse souligne que cet événement reflète l'importance d'une planification urbaine participative et durable, capable de répondre aux exigences réelles des communautés locales.

« La Coopération suisse se réjouit de voir aboutir cette intervention à Kairouan, qui traduit concrètement les principes d'inclusion, de participation et de durabilité portés par le programme Femmedina. En associant les habitantes, les artisanes, la municipalité et les acteurs locaux à la conception et à l'activation de l'espace, ce projet contribue à renforcer la gouvernance locale et à démontrer que l'espace public peut être un outil puissant de cohésion sociale et d'opportunités économiques », a souligné Fabrizio Poretti, Directeur de la Coopération suisse en Tunisie.

Au-delà des aménagements physiques réalisés, le projet accorde une attention particulière à la pérennité de l'intervention. Un plan de gestion et d'animation est en cours d'élaboration en coordination étroite avec la Municipalité de Kairouan, le tissu associatif, les administrations régionales et les bénéficiaires, afin d'assurer l'entretien, l'activation et l'utilisation durable du site.

Cette approche garantit que l'endroit reste vivant et pleinement fonctionnel pour les habitantes et habitants, tout en consolidant durablement les activités des femmes artisanes.

L'inauguration de Kairouan s'inscrit dans une série d'interventions menées dans les quatre villes partenaires du programme Femmedina : Mahdia, M'saken, Sousse et Kairouan. Le programme contribue à intégrer les priorités des femmes dans la planification urbaine, à améliorer leur accès aux espaces publics et à promouvoir des approches de développement urbain plus équitables et participatives.

À travers cette réalisation, Femmedina réaffirme une conviction forte : les femmes ne doivent pas seulement s'adapter à la ville ; la ville doit également s'adapter à leurs besoins, à leurs usages, à leurs aspirations et à leur potentiel.