Gabon: Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou inspecte deux chantiers stratégiques en vue de leur ouverture prochaine

Dans le cadre du renforcement de l'offre de soins de proximité, le ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou , a effectué une visite d'inspection sur deux importants chantiers sanitaires de la capitale : le futur Centre médical du Pont d'Akébé et le futur Hôpital d'arrondissement de la Peyrie. Cette descente sur le terrain a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de s'assurer du respect du calendrier de livraison fixé à la mi-août.

Au Centre médical du Pont d'Akébé, les travaux progressent de manière satisfaisante. Cette nouvelle structure, dotée d'une capacité d'accueil de 30 lits, offrira des consultations en médecine générale, pédiatrie et gynécologie-obstétrique, avec une salle d'accouchement, des salles d'observation et d'hospitalisation. Des consultations spécialisées tournantes, notamment en cardiologie, dermatologie, ORL et odontologie, viendront compléter cette offre de soins afin de répondre aux besoins des populations.

Le ministre de la Santé a souligné que ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema , qui place l'amélioration de l'accès aux soins au coeur de son action. Cette politique vise à renforcer l'équité territoriale en multipliant les structures sanitaires de proximité, permettant ainsi aux populations de bénéficier de soins de qualité sans avoir à parcourir de longues distances.

La visite s'est poursuivie au Centre de santé de la Peyrie transformé en Hôpital d'arrondissement. Cette infrastructure moderne disposera également de 30 lits et accueillera plusieurs spécialités, notamment la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie, ainsi que des vacations en cardiologie et dans d'autres disciplines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a indiqué que les ressources humaines sont déjà en cours de déploiement, avec l'affectation de plusieurs médecins généralistes et spécialistes. Par ailleurs, l'établissement est entièrement équipé : chambres d'hospitalisation, salle d'accouchement, unité de déchocage avec production d'oxygène, plateau d'imagerie comprenant une salle de radiographie, une salle d'échographie et un scanner déjà opérationnel.

À l'issue de cette visite , le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou s'est dite satisfaite de l'évolution des travaux du centre médical du pont d'Akébé et a confirmé que l'hôpital d'arrondissement de la Peyrie est prêt et équipé. Les deux structures seront mises en service à la mi-août. Leur ouverture constituera une avancée majeure dans le renforcement de l'offre de soins de proximité et contribuera à améliorer durablement la prise en charge des populations des quartiers Akébé, Nkembo, Rio et des zones environnantes.