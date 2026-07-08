Afrique du Nord: Le Groupe d'amitié parlementaire Chili-Maroc réaffirme son soutien à la résolution 2797 sur le Sahara marocain

En visite officielle au Maroc, la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Chili-Maroc, María Catalina Del Real Mihovilovic, a réaffirmé, mardi, le soutien de son groupe à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies relative au dossier du Sahara marocain. Une prise de position qui s'inscrit dans le renforcement des relations politiques entre Rabat et Santiago, mais également dans une volonté commune d'approfondir leur coopération économique et stratégique.

À l'issue d'un entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la responsable parlementaire chilienne a indiqué que le Groupe d'amitié, composé de représentants de plusieurs sensibilités politiques, appuie la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle qualifie le plan marocain d'autonomie de « solution sérieuse et durable » au différend régional autour du Sahara marocain.

Pour la parlementaire chilienne, cette position reflète un consensus dépassant les clivages politiques internes. Elle a insisté sur le fait que la politique étrangère du Chili constitue une véritable politique d'État, soulignant que les relations d'amitié avec le Royaume du Maroc s'inscrivent dans une continuité institutionnelle qui transcende les alternances politiques.

Au-delà de la dimension diplomatique, la visite de la délégation chilienne a permis de mettre en avant les importantes perspectives de coopération économique entre les deux pays. Mme Del Real Mihovilovic a estimé que le Maroc représente pour le Chili une porte d'entrée privilégiée vers le continent africain, exprimant le souhait que son pays puisse, en retour, servir de plateforme d'accès au Royaume vers l'Amérique latine et la région Asie-Pacifique.

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Les deux parties ont notamment relevé les complémentarités existantes dans plusieurs secteurs stratégiques. La responsable chilienne a rappelé l'importance des engrais marocains pour l'agriculture de son pays, tandis que le Chili demeure un producteur majeur de minerais stratégiques, notamment le cuivre et le lithium, des ressources essentielles au développement de l'industrie automobile et des technologies de la transition énergétique, secteurs en pleine expansion au Maroc.

La délégation parlementaire a également manifesté son intérêt pour le développement de partenariats dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que le dessalement de l'eau de mer, les nouvelles technologies, l'innovation et le tourisme.

Enfin, cette visite intervient dans un contexte symbolique, marqué par la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Chili, ainsi que du 22e anniversaire de la visite historique du Roi Mohammed VI au Chili.