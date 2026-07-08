Congo-Brazzaville: Disparition - Un hommage rendu en France à Vicinthe Samba Mpassi

8 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

En souvenir de la Congolaise Vicinthe Samba Mpassi, la famille avait prévu de séances de recueillement multiformes du 1er au 6 juillet, jour de son enterrement. L'ambassadeur Rodolphe Adada a tenu à marquer l'émoi et la solidarité de la République du Congo, représentée par le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé.

La famille éprouvée a mis en place une série de dates programmées pour les obsèques de Vicinthe Samba Mpassi, quadragénaire morte à Suèvres, à son domicile situé dans une zone pavillonnaire de la petite commune de Loir-et-Cher, dans la nuit du 11 au 12 juin, atteinte par plusieurs coups de couteau. Une enquête de flagrance ouverte le 12 juin, pour assassinat, a conduit à l'arrêt de son époux.

Lors de la marche blanche au mot d'ordre "Une marche, une voix, une exigence : la justice", le 5 juillet, près de 350 personnes ont participé à cet hommage, avec une cérémonie religieuse au préalable à l'église Saint-Joseph de Blois.

En présence des autorités congolaises et françaises, de la famille, des membres de l'association Les sisters de Blois et des membres de la communauté congolaise, Vicinthe Samba Mpassi a été portée en terre au cimetière de Blois-La Forêt.

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