Togo: Quel impact sur l'emploi ?

8 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a enregistré 8 129 nouvelles entreprises au premier semestre 2026, contre 6 455 à la même période en 2025, soit une progression de 25,9%, selon les données du Centre de formalités des entreprises (CFE). Un rebond bienvenu après deux années de recul des créations.

Les entrepreneurs portent l'essentiel de cette dynamique : près de 8 nouvelles entreprises sur 10 sont créées par des promoteurs nationaux. L'entrepreneuriat féminin progresse également, avec 2 306 créations, environ 28% du total.

Cette reprise s'appuie sur les réformes engagées ces dernières années : dématérialisation des procédures, réduction des délais et simplification des formalités via le CFE.

Un bémol cependant : ces statistiques de création ne donnent aucune indication sur les emplois générés. Créer une entreprise ne signifie pas nécessairement recruter. Beaucoup de ces nouvelles structures sont des micro-entreprises individuelles ou des auto-entrepreneurs. Le vrai indicateur du dynamisme économique - le nombre d'emplois créés - reste, lui, inconnu.

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