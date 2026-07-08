Angola: Une responsable plaide pour la transformation des corridors économiques en pôles de production

Benguela — Le directeur du Bureau provincial de l'Agriculture et des Forêts de Benguela, Leilande da Costa, a plaidé mardi pour la transformation du Corridor de Lobito en un véritable corridor de production agricole, afin de développer les chaînes de valeur.

Évoquant le programme AgroCorridores et son potentiel, récemment lancé par le ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF), Leilande da Costa propose un corridor productif qui valorise les produits agricoles par le tri, le stockage et la transformation industrielle.

Il estime que la province bénéficie d'atouts uniques pour mener cette transformation agricole, grâce à la combinaison du Port de Lobito, du Chemin de fer de Benguela, du Parc industriel de Catumbela et des vastes étendues de production agricole.

« Parmi les producteurs de Benguela, il existe déjà une conviction : le corridor de Lobito pourrait devenir un véritable corridor agricole », a-t-il souligné, insistant sur l'engagement à accroître la production agricole et à optimiser l'utilisation des infrastructures logistiques pour la circulation des produits.

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Il a admis qu'il appartiendra désormais au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs du projet AgroCorredores, notamment en aidant les producteurs à maintenir et à accroître leur production, tout en garantissant la circulation des produits agricoles le long du corridor de Lobito.

Huambo mise sur la recherche scientifique

João Lara, directeur du Bureau provincial de l'agriculture de Huambo, partage cet avis et souligne que le renforcement de l'assistance technique, la mécanisation agricole, l'amélioration des sols et le financement des agriculteurs familiaux sont des facteurs déterminants pour que la région retrouve son statut de grenier agricole du pays.

Il a toutefois reconnu que les sols de Huambo présentent encore un rendement inférieur à leur potentiel en raison du lessivage dû aux précipitations, ce qui rend indispensables des analyses de sol régulières pour déterminer leurs besoins et appliquer les engrais les plus appropriés.

Par conséquent, il préconise, d'une part, le renforcement de la formation continue des agriculteurs familiaux et, d'autre part, le développement de la mécanisation légère pour accroître les surfaces cultivées et de la mécanisation lourde pour la préparation des terres, la construction de barrages et l'extension de l'irrigation.

Renforcement des coopératives à Bié

Dans le cas de Bié, le directeur provincial de l'Agriculture, Barnabé Sanguale, préconise le renforcement des coopératives, des écoles pratiques et des centres de services ruraux comme instruments essentiels pour faciliter l'accès des agriculteurs aux intrants, à la mécanisation, au financement et aux marchés.

Il rappelle également que la province possède une longue tradition de vulgarisation agricole et présente un fort potentiel pour la production de maïs, de riz, de blé et de café Arabica.

Selon lui, ces ressources, combinées aux AgroCorridors, permettront de renforcer la production, la commercialisation et l'accès des agriculteurs familiaux aux intrants, à la mécanisation, au financement et aux marchés.

Le directeur de Cuanza-Sul, José Carlos, souligne la position géographique privilégiée de la province, entre les ports de Lobito et de Luanda, comme une opportunité d'accroître la production de café, de céréales et d'autres cultures vivrières, tout en dynamisant l'agro-industrie et en créant des emplois pour les jeunes.

Il a cité la croissance de la production de café, tant Arabica que Robusta, stimulée par les investissements, et a estimé que les AgroCorridors créeraient de nouvelles incitations à l'expansion des surfaces cultivées.

De son côté, le directeur provincial de Moxico Leste, Laurindo Ladeira, a déclaré que la nouvelle province entendait tirer parti de l'expérience acquise par d'autres régions du pays pour structurer un modèle moderne de développement agricole, fondé sur l'assistance technique, la formation des producteurs, l'expansion de l'irrigation, l'amélioration des infrastructures routières et le renforcement de l'approvisionnement énergétique.

Il a expliqué que la stratégie comprenait la formation des producteurs, la fourniture d'une assistance technique continue, l'introduction de semences améliorées, d'engrais et d'autres technologies qui augmenteraient la productivité.

Il a mentionné que les municipalités situées dans le corridor de Lobito présentaient un fort potentiel pour la production de riz, de bananes, d'agrumes, de maïs, de manioc et de miel.

Il a ajouté que les investissements dans l'électricité, notamment par le biais de centrales photovoltaïques, et la construction de nouvelles routes, dont les tronçons Luau-Luacano, Luau-Cameia et Luau-Cazombo, amélioreront la mobilité, réduiront les coûts logistiques et faciliteront l'accès des producteurs aux marchés.