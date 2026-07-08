Angola: Israël identifie des domaines de coopération dans la province de Malanje

Malanje — L'ambassadeur d'Israël accrédité en Angola, Leo Vinovezky, a exprimé mardi l'intérêt de son pays à investir dans la province de Malanje, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'agriculture et de la santé, afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux États.

S'exprimant à l'issue d'une audience avec le gouverneur de la province, le diplomate a indiqué que les investissements dans la formation professionnelle viseront à renforcer les compétences des cadres appelés à mettre en oeuvre de nouvelles solutions de captage d'eau et de production d'énergie électrique.

Dans le secteur agricole, il a assuré qu'Israël est disposé à partager son expérience et ses technologies innovantes en matière de systèmes d'irrigation, y compris pour faire face aux périodes de sécheresse.

Leo Vinovezky a également souligné que, dans le domaine de la santé, la coopération prévoit l'envoi de médecins spécialistes afin de renforcer la prise en charge médicale dans les centres de santé locaux et les principaux établissements hospitaliers de la province.

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Il a précisé qu'Israël entend dépêcher à Malanje des médecins spécialistes pour réaliser diverses interventions chirurgicales complexes, à l'image des initiatives déjà mises en oeuvre dans plusieurs pays africains, notamment en Éthiopie, au Rwanda et en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le gouverneur provincial, Marcos Nhunga, a identifié les secteurs prioritaires dans lesquels Israël pourrait développer la coopération bilatérale, en mettant un accent particulier sur l'éducation. Il a également souligné la nécessité d'investir dans les infrastructures routières.

S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, le gouverneur a indiqué que 128 nouveaux petits systèmes d'alimentation en eau, sur les 200 prévus, ont déjà été acquis et seront prochainement installés grâce au forage de nouveaux puits, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables.

Le responsable a déclaré compter sur l'expérience d'Israël dans le secteur agricole, mettant en avant les conditions climatiques favorables, les vastes superficies de terres arables ainsi que les importantes ressources hydriques de la province comme autant d'atouts susceptibles de dynamiser l'économie locale.

Il a également profité de cette occasion pour inviter les investisseurs israéliens à développer leurs activités dans la province, aussi bien dans l'agriculture familiale que dans l'agriculture commerciale, afin de renforcer le secteur agro-pastoral et d'améliorer les conditions de vie de la population.

La visite de l'ambassadeur d'Israël en Angola, Leo Vinovezky, s'est achevée par une tournée au projet CAIA, consacré à la production de charbon.