Angola: Ndaka Yo Wiñi plaide pour une meilleure promotion des rythmes nationaux

Luanda — Le musicien, compositeur et chercheur culturel Ndaka Yo Wiñi a plaidé, mardi à Luanda, pour une meilleure promotion des rythmes et chants nationaux, afin de valoriser et de perpétuer l'identité culturelle angolaise.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant la nécessité de promouvoir la musique d'origine nationale, l'artiste a souligné l'importance des compositions en langues nationales, la valorisation de l'héritage africain et la préservation de l'identité culturelle comme facteurs essentiels au renforcement de l'unité et de la mémoire historique du peuple.

Selon le musicien, l'Angola possède un riche patrimoine culturel, caractérisé par la diversité de ses langues, danses et rythmes, dont la promotion et la valorisation devraient être une priorité, car ils représentent un héritage africain important.

Il a également défendu la nécessité de promouvoir, tant au niveau national qu'international, les rythmes et chants d'essence authentiquement angolaise, en privilégiant l'utilisation des langues nationales et d'autres éléments identitaires.

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« Je suis un défenseur de l'identité culturelle bantoue et, où que je sois, je cherche à exprimer mes origines à travers l'art », a-t-il déclaré.

Pour Ndaka Yo Wiñi, la culture angolaise n'a pas besoin d'être sauvée, car elle demeure vivante dans son essence, estimant toutefois nécessaire de renforcer les actions visant à promouvoir, valoriser et préserver ce patrimoine.

L'artiste a expliqué que sa musique cherche à transcender le temps, évoquant la présence symbolique des ancêtres et promouvant l'identité culturelle nationale.

Toujours accompagné d'une calebasse héritée de sa grand-mère, objet qu'il considère comme une relique d'une grande valeur symbolique, il a affirmé que cet élément renforce sa mission de messager de la culture bantoue.

« Je ne suis pas seulement un chanteur ou un musicien, mais un porte-parole qui transmet le message par la musique et les instruments, diffusant ainsi notre identité culturelle africaine », a-t-il déclaré.

Reconnu pour son engagement envers la préservation des traditions angolaises, Ndaka Yo Wiñi allie la tradition orale, à travers proverbes et contes, aux sonorités contemporaines, comme l'afro-jazz, faisant rayonner la culture angolaise sur la scène internationale.

Ndaka Yo Wiñi, de son vrai nom Adriano Dokas, est né le 5 janvier 1981 à Lobito, dans la province de Benguela. Son nom de scène signifie « La voix du peuple » en umbundu. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2011, il se consacre à la promotion de sa langue maternelle et à la préservation de l'identité culturelle angolaise.