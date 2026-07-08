Angola: Expo-Bié - Les exposants peaufinent leurs préparatifs

Cuito — Les exposants de la 3e édition de l'Expo-Bié finalisent leurs préparatifs pour l'événement, qui débute ce jeudi et promet des propositions innovantes et des produits de qualité.

Sur le site de l'événement (Praça da Solidariedade), en périphérie de Cuito, chef-lieu de la province, l'ANGOP a constaté une intense activité : hommes et machines s'affairent à terminer le montage des stands et les autres aspects organisationnels.

Pour beaucoup, cette journée, précédant l'ouverture de la troisième édition du plus grand salon professionnel de la province, est consacrée à la mise en place des produits, ainsi qu'au nettoyage et à la désinfection de l'ensemble du site.

Selon Fernanda Pessela Cawaia, porte-parole de l'Expo-Bié, les préparatifs sont achevés à 95 %.

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Elle a rappelé que cette édition, placée sous le thème « Favoriser la production et la transformation pour l'autosuffisance alimentaire », accueillera 549 exposants nationaux et internationaux, soit 199 participants de plus que lors de l'édition précédente.

De son côté, l'administrateur d'Andulo, Justino Kassoma Covi, a déclaré que sa commune entendait se conformer aux exigences de l'événement, en privilégiant les partenariats visant à dynamiser le développement économique de la région.

Il a souligné que les travaux de maçonnerie des deux stands de la commune étaient terminés et qu'il ne restait plus qu'à disposer les produits agricoles à exposer, notamment les tomates, qui constituent leur principal attrait, ainsi que les patates douces, le manioc, le maïs et les haricots.

L'administrateur de Catabola a indiqué que, outre d'autres produits, la commune pourrait également proposer des haricots beurre, avec une quantité estimée à 21 000 tonnes à vendre durant les quatre jours de l'événement.

L'administrateur de Belo Horizonte, Barnabé Chimalanji, participant pour la deuxième fois, a affirmé que la municipalité était mieux préparée et que l'événement contribuerait à une expérience plus enrichissante, tant pour les exposants que pour les visiteurs en quête d'opportunités d'affaires.

Prévue pour se terminer le dimanche 12 juillet, la 3e édition de l'Expo-Bié réunira entreprises, institutions publiques et privées, entrepreneurs, agriculteurs et investisseurs, constituant ainsi une plateforme d'affaires majeure et mettant en lumière le potentiel économique de la province de Bié.

Parmi les principaux attraits de l'événement figurent la Foire et la Vente aux Enchères de Bétail, le Salon des Technologies et de l'Innovation de Bié (FETIC) et le Forum Économique, qui abordera les avantages d'investir au centre du pays et son impact sur l'économie nationale.