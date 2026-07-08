Angola: Vecauto présente des innovations à la FILDA 2026

Luanda — Vecauto, concessionnaire automobile, présentera des innovations lors de la 41e édition de la FILDA 2026 afin d'améliorer la disponibilité opérationnelle de ses camions, engins et équipements dans des secteurs ayant un impact direct sur la productivité.

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'ANGOP, le concessionnaire angolais exposera, du 21 au 26 de ce mois à la FILDA, plusieurs segments prioritaires tels que le transport lourd, la construction, l'énergie, la logistique, l'industrie et les mines.

Vecauto réserve, lors de la 41e édition de la FILDA 2026, le lancement du tracteur routier Shacman X3000, équipé d'un moteur Cummins M13 de 560 ch, et la présentation de la pelle hydraulique Case CX220C LX de 22 tonnes, dotée d'un moteur FPT à 6 cylindres.

Ce tracteur routier a été conçu pour les opérations exigeantes, adapté au transport de charges lourdes dans le respect des paramètres applicables et destiné aux clients recherchant capacité de traction, robustesse et fiabilité sur les parcours difficiles, précise la note.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cité dans le document, Jorge Neves, directeur marketing de Vecauto, explique que ce matériel répond aux besoins réels des entreprises en termes de puissance, de productivité, d'entretien et de disponibilité des pièces détachées.

Vecauto est partenaire de marques de renommée internationale telles qu'Iveco et, plus récemment, Shacman.