Congo-Kinshasa: Les présidents des Assemblées provinciales réunis à Kinshasa pour réfléchir à la réforme constitutionnelle

La session extraordinaire de la Conférence des Présidents des Assemblées Provinciales de la République démocratique du Congo (COPAP-RDC) s'est ouverte ce lundi 6 juillet 2026 au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pendant cinq jours, les présidents des Assemblées provinciales venus des 26 provinces du pays vont réfléchir à la réforme constitutionnelle, considérée comme l'une des grandes priorités institutionnelles du moment.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités du pays, notamment le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques et administratives.

Dans son allocution d'ouverture, le président de la COPAP-RDC, l'honorable Papy Mantezolo Diatezua, a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant les efforts déployés dans la lutte contre le virus Ebola ainsi que les initiatives engagées pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.

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Le président de la COPAP-RDC est également revenu sur le récent message du Chef de l'État à la Nation. Selon lui, ce discours fixe les grandes orientations de la refondation républicaine et met en évidence la nécessité d'adapter les textes fondamentaux aux réalités politiques, sociales et institutionnelles actuelles du pays.

Dans cette dynamique, la Conférence des Présidents des Assemblées provinciales a décidé de faire de ce message présidentiel un véritable cahier des charges qui orientera les cinq jours de travaux consacrés à la réflexion sur la réforme de la Constitution.

Ces assises traduisent la volonté des Assemblées provinciales de participer activement au débat national sur l'avenir institutionnel de la République et d'apporter leur contribution à l'amélioration de la gouvernance du pays.

Tous les présidents des Assemblées provinciales de la RDC prennent part à ces travaux, réaffirmant ainsi leur engagement à oeuvrer pour le développement de leurs provinces respectives et pour le renforcement des institutions de la République.