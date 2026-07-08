Afrique Centrale: Sur scène à Bruxelles - Werrason et Solina interpellent la communauté internationale pour la paix dans l'Est de la RDC

La légende Werrason et Solina entonnent la chanson "Croix-rouge" sur scène à Bruxelles

Un appel à la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo (RDC) a été l'essentiel du message adressé à la communauté internationale par le chanteur congolais Ngiama Werrason et Solina Marie Julie, chanteuse germano-congolaise, lors de son concert samedi à "Forest national" à Bruxelles en Belgique.

« Je profite de l'occasion pour passer ce message à tout le monde, en particulier aux occidentaux parce qu'on en a marre de ce qui se passe chez nous, en occurrence dans l'Est de notre pays. Mes frères et soeurs ! Cela fait très mal de voir tout le temps des tueries ainsi que toutes sortes de violences. C'est douloureux », a déclaré Werrason, avant d'entonner la chanson intitulée "Croix-Rouge" contenue dans "Kibuisa pimpa", son premier disque en solo, sorti en 2001.

Solina, grande découverte de la soirée

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Vu la situation de guerre d'agression rwandaise en RDC, nombreux mélomanes ont salué le contexte choisi par cette légende de la Rumba congolaise pour exécuter la chanson à Bruxelles, capitale l'Europe.

« Je pense que l'artiste s'est mis dans sa peau de l'ambassadeur de la paix, exécutant ce cantique, qui constitue un plaidoyer lancé à la communauté internationale. Donc, le contexte a été bien choisi par rapport aux tueries dans l'Est du pays », ont-ils dit.

Sur scène, Werra se fait accompagner de la voix douce Solina Marie Julie pour exécuter cette mélopée dont le message constitue non seulement un cri de détresse pour les victimes des guerres mais aussi une interpellation ou/et une dénonciation directement à la communauté internationale qui s'est illustrée par son silence incompris par les Congolais.

« En découvrant la chanson "Croix-Rouge", j'étais touchée par la profondeur du texte de cette chanson qui, pour moi, était un véritable hymne à la paix pour la RDC. Car, elle appelle l'ONU et les organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge et l'Unicef à jouer pleinement leur rôle pour arrêter le cycle infernal des guerres qui ont causé des milliers de morts au Congo. Je remercie Werrason de m'avoir invité à partager la scène pour exécuter ensemble cette chanson très poignante », a dit la jeune chanteuse germano-Congolaise.

Combiné aux sonorités variées avec une rythmique mélancolique orchestrée par le cuivre (saxophone), le spectacle du cantique a été soutenu par une mise en scène, montrant des femmes violées par les hommes armés dans la région du Grand Kivu.

« Bravo à toi Benoît Dassie, le saxophoniste, pour ton interprétation magistrale de l'extrait de la légende Manu Di Bango au saxo, dans la chanson « Croix rouge », s'est réjoui Clay Mahungu, animateur congolais de Belgique.

Les impressions de Trésor Mputu

Pour l'international Mputu Trésor, la soirée a été très rayonnante et mémorable pour la culture congolaise à Bruxelles. La culture congolaise a brillé de mille feux avec ce concert exceptionnel de Werrason.

« Werra, phénomène de la musique congolaise a pris enflammé la salle de Forest National, à Bruxelles. Sa prestation magistrale confirme, une fois de plus, l'influence majeure et la suprématie de la musique congolaise sur la scène internationale. C'était bien d'écouter surtout les anciens succès de son répertoire. Le vieux a pris de l'âge mais il reste égal à lui-même. J'ai été emballé surtout à la dernière partie de la soirée lorsqu'il a fait un enchaînement des génériques et animations impressionnants qui ont fait bouger toute la salle », a confirmé la légende du football en RDC.

Avec une tenue de scène, arborant les couleurs de Léopards, symbole de la force de la nation, de l'unité et de l'identité congolaise, la star et son orchestre Wenge Maison Mère (les musiciens, danseuses et chanteurs) ont fait bon boulot ce soir », a acclamé Dieudonné Yangumba, chroniqueur des musiques à la télévision nationale congolaise à Kinshasa.

Débuté à 21h30, le spectacle de Werrason a pris fin à 23h, laissant les spectateurs sur leur soif. « Ce n'est pas ma faute ! Car c'est l'heure ! On reviendra bientôt dans d'autres Aréna de Bruxelles...Vraiment désolé !», a conclu le chanteur.

Plus de milliers de fanatiques venus de France, Belgique, Angleterre, Suisse, Canada, Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays ont pris d'assaut cette salle dont la capacité varie entre 2500 à 9000 places.