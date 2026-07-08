Claver Nakebadio Kanda a été le seul congolais évoluant à Kinshasa à avoir travaillé dans l'équipe des génies régisseurs internationaux qui ont dirigé la régie générale lors de deux magistrales prestations du chanteur légendaire Fally Ipupa "Aigle" de la République Démocratique du Congo (RDC), le 2 et 3 mai 2026 au Stade de France, à Paris. Le savoir ne ment pas dit-on. Son apport immense, sa perspicacité et surtout sa technicité remarquable dans la gestion de la scène ont été reconnus par les organisateurs de cet événement qui a marqué toute l'Afrique et sa diaspora sur le plan culturel.

En effet, on retiendra que le nom de Claver Nakebadio a été bien mentionné en grand caractère dans la fin du générique officiel de cette production scénique au mythique temple sportif de la capitale français. Le régisseur emblématique congolais figure parmi les membres de l'équipe de la régie générale ayant contribué à la réussite du passage de Fally au Stade de France.

Pour les observateurs qui ont regardé la vidéo du concert sur les chaînes « Canal + », cette reconnaissance constitue un honneur pour Nakebadio, un génie réputé dans le domaine scénographie événementiel mais aussi pour son pays, la RDC.

L'effet de mettre en exergue son nom dans ce générique confirme surtout le parcours remarquable et le professionnalisme de l'événementiel, dont l'expertise est de plus en plus sollicitée sur les grandes scènes internationales.

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Ma gratitude à Fally Ipupa, le Chevalier !

Pour cet expert scénographe, sa participation dans l'organisation du double concert historique dans ce stade parisien de 80.000 places a été non seulement une consécration professionnelle de haut niveau mais elle restera aussi une expérience exceptionnelle et inoubliable.

C'est avec amour que le régisseur congolais a accompagné son compatriote à écrire une nouvelle page de l » histoire de la musique congolaise. « J'exprime ma profonde gratitude à Fally Ipupa ainsi qu'à toute son équipe pour la confiance placée en sa personne et l'opportunité qui lui a été offerte de contribuer à la réussite de cet événement historique », a déclaré Claver Nakebadio.