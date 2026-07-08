Angola: Icolo e Bengo se dote de cinq unités de production

Icolo e Bengo — Un complexe industriel comprenant cinq unités de fabrication de matériaux de construction, propriété du groupe d'affaires chinois « Phoenix Bridge », a été inauguré ce mardi dans la zone de Bom Jesus, dans la province d'Icolo e Bengo.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguêns de Oliveira, et le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, en présence de l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhan Bi, et d'autres invités.

La construction des usines a débuté en juin 2024. Le complexe s'étend sur une superficie de 12 hectares (41 000 m²) et représente un investissement d'environ 300 millions de dollars américains.

S'adressant à la presse, le directeur général de « Phoenix », Song Zhuoya, a expliqué que le complexe produit des fils et câbles électriques, des panneaux muraux en bois massif, des portes, des conduits de climatisation en acier galvanisé et des produits en pierre naturelle, ainsi que des panneaux en polystyrène extrudé (XPS).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la source, l'installation emploie actuellement 180 travailleurs, dont la majorité sont angolais.

Song Zhuoya a ajouté qu'au début de la deuxième phase de mise en oeuvre en 2027, ils prévoient d'embaucher 500 travailleurs angolais supplémentaires, avec une couverture sociale garantie.

Parallèlement, le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a salué l'initiative, soulignant qu'elle renforce la marque « Fabriqué en Angola » et favorise le développement économique.

Selon le gouverneur, la mise en oeuvre de ce projet industriel contribuera à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles locales, notamment des jeunes qui décrocheront leur premier emploi.