Angola: Le pays et l'ONU renforcent leur coopération en vue de la participation aux opérations de maintien de la paix

Luanda — L'Angola a réaffirmé, mardi, son engagement en faveur du renforcement de la coopération internationale dans le domaine des opérations de maintien de la paix, lors d'une rencontre entre le commandant général de la Police nationale, le commissaire général Francisco Ribas da Silva, et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre s'est tenue en marge de la participation d'une délégation angolaise au 5e Sommet des chefs de police des Nations Unies (UNCOPS), organisé à New York, aux États-Unis.

À cette occasion, le commandant général a exprimé la reconnaissance de la Police nationale angolaise pour le soutien constant des Nations Unies au processus de renforcement des capacités institutionnelles. Il a notamment mis en exergue l'envoi en Angola d'une équipe de formateurs certifiés ayant dispensé, en novembre 2025, les cours de formation de formateurs et de préparation au déploiement dans les opérations de maintien de la paix.

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Il a souligné que ces formations ont constitué une étape majeure dans le développement des capacités nationales, permettant à la Police nationale d'atteindre un niveau élevé d'autonomie dans la planification et la mise en oeuvre de programmes de formation destinés à préparer les effectifs aux missions internationales.

Il a ajouté que cet appui s'est révélé déterminant pour le renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution ainsi que pour la qualification de cadres aptes à intégrer les missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Le communiqué précise également que le patron de la Police a présenté les progrès accomplis dans la création et la consolidation du Centre angolais des opérations de paix, dont l'objectif est de faire de cette structure une référence nationale et régionale en matière de formation, d'entraînement et de certification des personnels destinés aux opérations de maintien de la paix.

Dans ce contexte, le commandant général a exprimé l'intérêt de l'Angola à approfondir sa coopération technique avec les Nations Unies, notamment dans les domaines du développement des programmes de formation, de la certification des cours, du renforcement des compétences des formateurs et de la consolidation institutionnelle du Centre.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola à contribuer de manière toujours plus significative aux efforts internationaux en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité.

Les deux parties ont également examiné l'état d'avancement du processus de déploiement des effectifs ayant été approuvés à l'issue de l'évaluation réalisée à Luanda, en décembre 2025, par l'Équipe consultative d'évaluation de la sécurité (Security Assessment Advisory Team - SAAT).

Francisco Ribas da Silva a réaffirmé que la Police nationale angolaise demeure pleinement engagée à satisfaire à l'ensemble des exigences opérationnelles, administratives et logistiques définies par les Nations Unies pour la participation aux missions de maintien de la paix.

Il a, par ailleurs, exprimé l'espoir que le processus de déploiement progresse rapidement, afin de permettre l'intégration des premiers policiers angolais au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.