Angola: Le corridor de Lobito obtient un financement de 753 millions de dollars

Luanda — Un financement de 753 millions de dollars destiné à la modernisation et à l'exploitation du corridor de Lobito a récemment été finalisé, selon le ministère des Transports.

Dans un communiqué envoyé ce mardi à l'ANGOP, le ministère des Transports a indiqué que ce bouclage financier, qui concrétise des accords signés en décembre 2025 à Washington, D.C., marque une nouvelle étape dans la réalisation de la vision stratégique du gouvernement angolais pour le développement du corridor de Lobito.

Le ministère a souligné que cette étape consolide la position de l'Angola en tant que plaque tournante logistique et commerciale clé pour l'intégration économique africaine et pour la connexion des marchés régionaux aux chaînes d'approvisionnement du commerce mondial.

Le financement se compose de 553 millions de dollars apportés par la Société américaine de financement du développement international (DFC) et de 200 millions de dollars provenant de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA).

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Selon le communiqué, ces fonds obtenus par le consortium Lobito Atlantic Railway soutiendront la réhabilitation, la modernisation et l'exploitation à long terme de la ligne ferroviaire, longue d'environ 1 300 kilomètres.

Il est précisé que les améliorations prévues devraient décupler la capacité de transport du corridor pour atteindre environ 4,6 millions de tonnes par an, contribuant ainsi à une réduction estimée à 30 % des coûts logistiques liés au transport de marchandises et de matières premières stratégiques.

Le communiqué souligne que le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a récemment affirmé que le bouclage financier de ce projet confirme la pertinence de la vision stratégique du gouvernement angolais pour le corridor de Lobito ainsi que la confiance des partenaires internationaux dans le potentiel transformateur des infrastructures angolaises.

Le ministre a mis en avant le fait que le corridor de Lobito constitue désormais un atout stratégique, tant à l'échelle nationale que continentale, capable de rapprocher les économies, de générer des opportunités d'investissement, de favoriser l'industrialisation et de renforcer la position de l'Angola en tant que porte d'entrée privilégiée sur l'Atlantique vers les marchés d'Afrique centrale et australe.

Considéré comme l'un des projets d'infrastructure transfrontaliers les plus importants actuellement en développement en Afrique, le corridor de Lobito renforce la connectivité régionale.

Ce projet, qui relie le port de Lobito aux bassins miniers de la Zambie et de la République démocratique du Congo (RDC), stimulera les chaînes de valeur dans les secteurs minier, agricole et industriel, tout en contribuant à la création d'emplois, au transfert de connaissances et à la revitalisation des économies locales.