Angola: Le pays souhaite renforcer sa coopération énergétique avec l'Argentine

Luanda — L'Angola a manifesté mardi son intérêt pour le renforcement de sa coopération avec l'Argentine dans les domaines de l'énergie et du nucléaire, lors d'une visite de son ambassadeur, Azevedo Xavier Francisco, aux installations de la société Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR).

Cette information figure dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Argentine, transmis à ANGOP, selon lequel la visite a permis au diplomate de découvrir les capacités technologiques et industrielles de l'entreprise, considérée comme une référence dans le développement et la fabrication de combustible nucléaire pour les marchés argentin et international.

Au cours de la rencontre, les dirigeants de la CONUAR ont présenté l'histoire de l'entreprise, soulignant son expérience dans l'industrie nucléaire et le développement de solutions et de composants pour le secteur gazier.

La délégation angolaise a également visité les différents sites de l'unité industrielle, où elle a reçu des informations sur les procédés de production, les normes de qualité et de sécurité appliquées, ainsi que sur le rôle stratégique de l'entreprise dans le renforcement de la souveraineté technologique de l'Argentine et la fourniture de services spécialisés aux marchés internationaux.

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À cette occasion, Azevedo Xavier Francisco a salué le haut niveau de développement technologique de la CONUAR et l'a remerciée pour les informations fournies sur les activités de l'entreprise.

Le diplomate a exprimé l'intérêt de l'Angola pour l'expérience argentine dans le secteur, compte tenu de la superficie du pays et des défis liés au développement des infrastructures énergétiques.

Selon la note, l'ambassadeur a également souligné que l'Angola renforce son engagement dans le secteur de l'énergie et dispose actuellement de trois raffineries, dans le cadre de sa stratégie de diversification économique et de renforcement de ses capacités industrielles et énergétiques.

Cette visite a également permis de renforcer le dialogue entre l'Angola et l'Argentine et d'ouvrir des perspectives de futurs partenariats et de partage de connaissances dans des domaines stratégiques, contribuant ainsi à l'approfondissement de la coopération bilatérale.