Angola: L'UMN bénéficie de financements pour renforcer ses formations dans les domaines

Lubango — L'Université Mandume ya Ndemufayo (UMN) a obtenu un financement de 3,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir et renforcer les formations en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) au sein de ses unités organiques.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Projet de développement de l'enseignement supérieur, des sciences et des technologies (TEST) du Gouvernement angolais, qui vise à transformer le secteur de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur la qualité, l'égalité des sexes, l'innovation numérique et la gestion durable.

Au total, cette initiative devrait bénéficier à au moins 2 832 personnes dans le domaine des STEM, notamment des étudiants de licence, de master et de spécialisation, du personnel non enseignant, des enseignants et des chercheurs.

Interrogé à ce sujet par l'ANGOP, le vice-recteur aux affaires scientifiques et aux études supérieures de l'UMN, Francisco Maiato Gonçalves, a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative soumise en 2025 et récemment approuvée, dont la mise en oeuvre pourrait débuter cette année, pour une durée de trois ans.

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Il a indiqué que cette initiative vise à promouvoir la formation de troisième cycle (masters et doctorats) afin de pallier la pénurie de professeurs qualifiés dans les domaines susmentionnés de l'ingénierie, de la technologie et des mathématiques.

Il a souligné que ce déficit s'explique par le fait que le pays propose peu de formations en ingénierie aux niveaux master et doctorat, et que les bourses disponibles ne permettent pas de couvrir tous les domaines.

Selon la source, l'accent est mis sur la création d'un cursus de biologie fondamentale et appliquée, en vue de la construction de la Faculté des sciences naturelles sur le futur campus de l'Université du Minnesota (UMN), ainsi que sur le soutien du master en biodiversité génétique et conservation actuellement dispensé au sein de l'établissement en partenariat avec l'Université de Porto.

Il a également révélé que l'acquisition d'équipements de laboratoire et une meilleure utilisation des infrastructures existantes à l'Institut polytechnique de Huíla (IPH) et à l'Institut polytechnique d'Ondjiva (IPO) figurent parmi les autres actions financées.

« Le financement a déjà été autorisé ; il ne reste plus qu'à signer les contrats, qui devront être paraphés par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur. Je pense que les fonds seront débloqués dès cette année », a-t-il affirmé.

Concernant les projets de financement de la recherche, dans le cadre de la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT), il a souligné que l'Université du Minnesota (UMN) en a développé sept, actuellement en phase finale, avec un financement allant de 23 à 26 millions de kwanzas par initiative.

Francisco Maiato Gonçalves a expliqué que deux de ces projets proviennent de la Faculté d'économie : l'un porte sur la création d'un incubateur d'entreprises, l'autre sur la formation spécialisée des enseignants-chercheurs.

Parmi les autres projets, il a mentionné deux de la Faculté de médecine, liés à l'amélioration de l'écosystème d'innovation et à l'acquisition d'équipements, et les deux derniers, du rectorat, actuellement en cours, qui visent à constituer le noyau de la Bibliothèque centrale de l'UMN et à dispenser une formation spécialisée en vue de la création d'un futur centre de recherche scientifique.

Le dernier projet concerne l'équipement du laboratoire de génie hydraulique de l'Institut polytechnique d'Ondjiva (Cunene).

Il a également indiqué que, dans le cadre d'un autre projet du ministère de l'Éducation, financé par l'Union européenne et visant à soutenir l'enseignement supérieur, une spécialisation en microbiologie et parasitologie médicale est en cours à la faculté de médecine.

L'Université du Minnesota (UMN) compte actuellement plus de 200 professeurs et 7 164 étudiants inscrits pour l'année universitaire en cours. Elle propose plus de 10 formations dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), dispensées à l'Institut de santé publique (IPH) et à l'Institut de recherche pharmaceutique (IPO).