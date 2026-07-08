Angola: Le pays et le Congo examinent le renforcement de leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la République du Congo ont examiné, mardi à Luanda, les voies et moyens de renforcer leur coopération bilatérale, en mettant l'accent sur les questions régionales ainsi que sur l'identification de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs d'intérêt commun.

Ces questions ont été abordées au cours d'une audience accordée par la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, à l'ambassadeur de la République du Congo en Angola, David Madouka.

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, le diplomate congolais a rappelé que les liens historiques, fraternels et la proximité géographique qui unissent les deux pays constituent une base solide pour l'approfondissement de leur coopération bilatérale.

Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur le prochain Sommet de l'Union africaine consacré aux conflits en Afrique. Ils ont, par ailleurs, examiné les défis liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité sur le continent.

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À cette occasion, David Madouka a estimé que la paix constitue un élément indispensable au progrès des États africains et s'est félicité du niveau de stabilité atteint par l'Angola.

Dans le même esprit, il a salué les avancées enregistrées dans le processus de modernisation des infrastructures ainsi que la croissance économique du pays.

Sur le plan économique, l'ambassadeur a exprimé l'intérêt de la République du Congo pour l'organisation d'un Forum économique Angola-Congo, dans le but de rapprocher les milieux d'affaires, de promouvoir les investissements, d'accroître les échanges commerciaux bilatéraux et d'identifier de nouveaux domaines de coopération entre les secteurs public et privé.

Esmeralda Mendonça a accueilli favorablement cette proposition, estimant que cette initiative pourrait contribuer à l'intensification des échanges commerciaux, à l'établissement de nouveaux partenariats d'affaires et au renforcement de l'intégration économique entre les deux pays.

La secrétaire d'État a également plaidé pour une meilleure valorisation du potentiel de coopération existant entre l'Angola et la République du Congo, afin de promouvoir des bénéfices mutuels et un développement durable.

Au cours de l'audience, elle a en outre informé son interlocuteur des efforts déployés par l'Exécutif angolais pour stimuler la croissance économique, améliorer les conditions de vie des populations et consolider le développement national.

La secrétaire d'État a réaffirmé la disponibilité de l'Angola à renforcer sa coopération avec la République du Congo dans tous les domaines d'intérêt commun.

La tenue de la prochaine Commission bilatérale Angola-Congo a également figuré parmi les sujets examinés. Les deux parties la considèrent comme un mécanisme essentiel pour évaluer l'état de la coopération existante, réviser les instruments juridiques en vigueur et identifier de nouveaux domaines susceptibles de faire l'objet de futurs accords.

La coopération dans le secteur de l'éducation a également été abordée. Les deux diplomates ont exprimé leur volonté de promouvoir les échanges d'expériences en vue de renforcer le développement de leurs systèmes scolaires respectifs.