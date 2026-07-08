Angola: Cubango occupe une place unique dans le paysage environnemental angolais - Ministre de l'Environnement

Menongue — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré mardi à Menongue que la province de Cubango occupe une place unique dans le paysage environnemental angolais, de par son vaste territoire et la diversité de ses écosystèmes.

En visite de travail à Menongue, Mme de Carvalho a souligné que cette région constitue l'un des plus grands atouts écologiques du pays et de toute l'Afrique australe, grâce à ses abondantes ressources en eau.

« Nous sommes face à une région où la nature continue de déployer toute sa splendeur à travers les forêts de Miombo, les zones humides du Zambèze, les forêts de Baïkiaea et l'immense réseau formé par le Cuebe, le Cuito et d'autres rivières, qui sont essentiels à la vie, à l'agriculture, à la pêche artisanale et à la survie des communautés », a-t-elle insisté.

La gouvernante a dit que le fleuve Cubango, en particulier, est l'un des systèmes hydriques les plus importants du continent africain, alimentant le bassin de l'Okavango et établissant un lien entre l'Angola, la Namibie et le Botswana.

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Elle a affirmé que la conservation de ses sources et de son écosystème est essentielle à la protection de millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de ses ressources naturelles.

La ministre de l'Environnement a mentionné que le développement de Cubango exige une gestion efficace des déchets solides, l'assainissement de l'environnement, la croissance urbaine et la revitalisation économique, et que l'augmentation des activités productives impose de nouveaux défis aux administrations municipales et aux institutions chargées de la propreté.

De son côté, le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a reconnu que la gestion durable des ressources naturelles constitue un pilier du développement socio-économique.

Il a souligné que la province de Cubango, avec ses vastes forêts, ses rivières, ses aires protégées, sa faune et sa flore, et son intégration au paysage du bassin de l'Okavango, revêt une importance stratégique pour le pays et pour toute l'Afrique australe.

Parallèlement à cette visite, un atelier est organisé afin d'évaluer les progrès accomplis et d'identifier les principaux défis qui renforcent l'efficacité des politiques publiques en matière d'environnement.

Le programme comprend l'évaluation des impacts environnementaux et l'obtention des permis environnementaux dans le secteur minier, des stratégies d'assainissement total pilotées par les communautés, des écoles et des lignes directrices en matière d'éducation environnementale pour favoriser l'engagement communautaire.