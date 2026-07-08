Angola: Mara Quiosa appelle au renforcement de la formation politique des nouveaux militants

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a appelé, mardi à Luanda, au renforcement de la formation politique et idéologique des nouveaux militants afin de leur assurer une meilleure connaissance des principes, des statuts et du programme du parti.

Cette déclaration a été faite au cours d'une visite de travail au siège national de l'Organisation de la femme angolaise (OMA), où elle s'est entretenue avec la secrétaire générale de l'organisation, Emília Carlota, les membres du Secrétariat exécutif national ainsi que les premières secrétaires provinciales, municipales et communales.

À cette occasion, Mara Quiosa a affirmé que la croissance du MPLA exige un investissement permanent dans la formation des nouveaux militants, afin qu'ils s'approprient l'identité politique, les valeurs et les objectifs stratégiques du parti.

Selon la dirigeante, la connaissance des statuts, des règlements et des documents d'orientation permettra aux militants de défendre, avec davantage d'assurance et de fondement, les positions du MPLA face aux défis politiques.

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La vice-présidente a également souligné l'importance de la discipline, de l'organisation et de la mobilisation permanente des structures de base. Elle a estimé que l'actuel processus organique constitue une opportunité de renforcer la cohésion interne du parti.

Elle a indiqué que les assemblées de militants ainsi que les conférences communales se déroulent dans de bonnes conditions, permettant de réorganiser les structures locales et d'élire de nouvelles responsables chargées de dynamiser l'activité politique et partisane au sein des communautés.

Malgré les résultats déjà obtenus, elle a plaidé pour la poursuite des efforts d'organisation au-delà de la tenue du IXe Congrès du MPLA, prévu en décembre, en vue de préparer les élections générales de 2027.

Mara Quiosa a également exhorté les structures de l'OMA à intensifier la mobilisation politique et électorale. Elle les a en outre invitées à renforcer le contact permanent avec les communautés dans tous les espaces de vie et de convivialité sociale.